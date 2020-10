Zapatero admet que la situació de Puigdemont demana una solució «abans o després»

🔴 DIRECTE | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO: "Un referèndum a Catalunya suposaria posar-nos dins d'un túnel sense sortida"



L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat aquest dissabte una solució "abans o després" a la situació d'exili de l'expresident català Carles Puigdemont i ha cridat a abordar-la "des de la generositat". Ha assegurat també que un referèndum a Catalunya suposaria un "túnel sense sortida". En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, el socialista ha insistit que cal treballar per una entesa entre el govern espanyol i català des de diversos fronts, però ha descartat el referèndum.Davant la pregunta de si Espanya s'haurà de plantejar l'autodeterminació del poble català quan els partits independentistes superin el llindar del 50%, el socialista ha assegurat que "no ho veu". "Un referèndum a Catalunya suposaria posar-nos dins d'un túnel sense sortida", ha afirmat, per després afegir que "s'ha d'acordar com són i com convivim".En aquest sentit, Zapatero ha assenyalat que la taula de diàleg ha de treballar en diferents "marcs" que portin a reformes legislatives tant en l'àmbit de l'Estatut com en la Constitució, si es dona la possibilitat, així com també s'ha de tractar la projecció de Catalunya en les institucions europees i el sistema financer. Això sí, sempre passant pel marc "d'un gran acord". En aquest context, ha afegit que valora "molt" la posició d'ERC i la qualificada de "constructiva".Per altra banda, també ha reconegut que la situació de l'expresident Carles Puigdemont, a l'exili des del 2017, "necessita una resposta abans o després". El socialista ha assegurat que no li va agradar que Puigdemont convoqués eleccions però tampoc que marxés.De la mateixa manera, també ha reconegut que la situació dels líders independentistes empresonats és un "factor important" per resoldre el conflicte a Catalunya. Tot i que ha evitat parlar d'ells com a "presos polítics".Sobre els escàndols de corrupció que envolten a monarquia espanyola, i en especial a Joan Carles I (encara fugat del país), Zapatero afirma que ho ha viscut amb "disgust" però no s'ha avergonyit. Això sí, creu que en algun moment s'hauria de donar una explicació sobre el cas per resoldre la situació. "En algun moment, espero i confio que tinguem una explicació del rei emèrit", ha assegurat.Respecte a la moció de censura fallida per part de Vox i el paper que va jugar el PP durant la votació deixant sol al partit d'extrema dreta, Zapatero ha valorat aquest moviment d'"encertat". "La posició de Casado a la moció de censura és l’encertada per al PP. És la primera vegada que el veig com a alternativa", ha explicat i ha afegit que la decisió del PP ja no només és favorable pel mateix partit sinó també "positiva per tot el país".

