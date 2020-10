Rovira insta els càrrecs d'ERC a sobreposar-se a les deslleialtats de Junts al Govern

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha animat el partit a obviar el "soroll" i la "política de baixa volada" de JxCat amb les seves crítiques als republicans en la gestió de la pandèmia. Amb una crítica velada, Rovira ha animat a pensar en la gent "quan el company que t'hauria d'ajudar prefereix fer tuits, declaracions o animar l'expert o científic discordant [en referència a Oriol Mitjà] a opinar públicament, o aprofitar el moment per titllar-vos d'autonomista, tecnòcrata o fins i tot incompetent"."Quan tot el soroll sigui dit i fet per fer una política de baixa volada i per qui d'aquest moment difícil també en vulgui treure rèdit polític, repetiu-vos que som aquí per ajudar la gent", ha arengat en la seva intervenció al Consell Nacional del partit.L'endemà que el Govern hagi acordat demanat al govern espanyol aplicar l'estat d'alarma amb un "comandament únic" a Catalunya, Rovira ha defensat fer ús de "tots els instruments" que siguin necessaris per afrontar aquesta crisi. "Sapiguem aprofitar les eines es diguin com es diguin i vinguin d'on vinguin", ha continuat Rovira, que ha defensat que aquest règim, amb la Generalitat mantenint competències, "evitarà les ingerències judicials o polítiques" de la primera onada.Rovira ha demanat que "ningú dubti" del compromís d'ERC en la gestió de la pandèmia. Ha animat els seus companys a "reunir-se amb experts" i "sortir al carrer per escoltar els professionals i les entitats" si en algun moment no veuen "clar" com abordar alguna situació en concret."En el moment que el soroll sigui més alt, més incomprensible i més insolidari és quan us heu de concentrar més que mai en la vostra tasca", ha continuat amb els retrets als socis de Govern. De fet, els ha emplaçat a envoltar-se "d'una visió crítica", però de la "constructiva" i oblidar-se "de les pressions que tenen com a objectius guanyar eleccions i desqualificar-vos políticament".La dirigent republicana ha insistit que aquest també és el moment adient per demostrar que "el republicanisme" ha de ser a les institucions perquè és "l'opció més útil per resoldre els problemes de la ciutadania". Tot i això, ha reconegut que no tenen "prou marge de maniobra polític" i que troben a faltar més competències i recursos. Ha defensat valdre's de qualsevol recurs, ja sigui l'estat d'alarma, els pressupostos o els fons europeus.Ha defensat que el Govern demani l'estat d'alarma "com un instrument que ha de permetre prendre decisions per ajudar més a la gent". Ha admès que té "riscos i mancances", que demanar aquest estat no significa perdre "l'esperit crític" i ha advocat per "millorar els instruments i fer-ne fora els vicis". Així, ha clamat per preservar "els drets i les llibertats" i "millorar les eines mentre en traiem tot el suc possible per salvar vides".Rovira, en videoconferència des de Suïssa -"des del refumut exili", ha reparat ella-, ha dit que "cada segon que passa lluitant contra aquest virus és un segon més a favor de la república de justícia social i igualtat". Finalment, ha apel·lat a la "solidaritat" per arribar allà on no hi arribi el Govern, el Parlament o els ajuntaments.La intervenció davant els consellers republicans d'aquest dissabte al matí havia d'anar inicialment a càrrec del coordinador nacional, Pere Aragonès. Les reunions d'última hora divendres al vespre i les de primera hora d'aquest matí com a vicepresident amb funcions de president per gestionar la pandèmia han fet canviar les previsions.

