"Esperem un altre petit!". Kilian Jornet i Emelie Fosberg han anunciat a través de les xarxes que tornaran a ser pares ben aviat. La parella d'ultrafondistes de muntanya han enamorat als seus seguidors amb una fotografia enmig del bosc on surten acompanyats de la seva filla d'un any i mig Maj, del seu gos i d'una ecografia del nouvingut.Mentre que el corredor català ha compartit la imatge amb les emoticones d'una família, d'un gos i d'un nadó; la sueca ha compartit un emotiu missatge: "Déu meu, he estat cansada, però com de bé s'ho passaran en les nostres aventures de muntanya. Aviat estaré a mig camí i ja començo a trobar-me millor".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor