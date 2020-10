VÍDEO Detenen un piròman que calava foc als comptadors de la llum de blocs de pisos de Barcelona

Calava foc a comptadors de la llum de blocs de pisos a la zona nord de Barcelona. Detenim un home amb antecedents per fets similars https://t.co/cNGphgjjGW pic.twitter.com/r2JABm5Clv — Mossos (@mossos) October 24, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de més d'una vintena d'incendis a comptadors de la llum de blocs de pisos de la zona nord de Barcelona. Des del mes de setembre s’han registrat fins a 24 incendis comesos amb el mateix modus operandi.Segons el comunicat policial, els incendis que es produïen gairebé de manera diària s'iniciaven a qualsevol hora del dia i semblaven ser provocats. En alguns casos s'havien inclús trobat restes de pastilles que s'utilitzaven per encendre foc i una forta olor semblant a la que es desprèn quan s'utilitza aquest tipus de combustible.Arran d'aquests incendis, els mossos van obrir una investigació per identificar i localitzar l'autor dels fets. Els investigadors van aconseguir ubicar un sospitós que residia al districte de Nou Barris que tenia antecedents per fets similars en el passat. L’any 2018 ja va ingressar a presó per haver provocat diversos incendis en comptadors de llum.Un cop es va identificar, els investigadors van centrar la feina en aconseguir el màxim d’indicis que relacionessin l’home amb els incendis que s’estaven provocant. El passat dimecres 21 d’octubre, els agents el van detenir quan acabava de cremar de nou un comptador de la llum a l’interior d’una porteria del barri de Trinitat Vella (Sant Andreu). Els mossos li van interceptar unes pastilles amagades per encendre foc i un encenedor.La investigació, que encara continua oberta, ha pogut relacionar-lo directament amb dos fets i es treballa amb la hipòtesi que estaria al darrere de la resta d’incendis que s’han produït amb el mateix modus operandi. Actualment s’estan investigant un total dels 22 focs. El detingut ha passat aquest matí a disposició judicial.

