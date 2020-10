Detenen dues persones d'una entitat religiosa per estafar 30.000 euros als creients

La policia espanyola ha detingut dos representants d'una entitat religiosa per estafar, suposadament, 30.000 euros a diversos fidels a la província de Màlaga. La trama captava diners per a la compra d'un terreny i la construcció d'un nou centre religiós a la localitat malaguenya de Marbella, però, segons la investigació, era destinat a fins particulars dels sospitosos.Fruit de l'operació, ha detallat la policia espanyola en un comunicat, han estat detinguts una dona i un home, de 46 i 64 anys, tots dos d'origen argentí, per la seva presumpta implicació en els fets. Els arrestats figuren com un administrador de la tresoreria de l'entitat i una de les fundadores de la mateixa.La investigació va començar arran d'una denúncia interposada davant la Fiscalia de Marbella per un presumpte frau, el passat dia 7 de setembre. La víctima, seguidora d'una entitat religiosa amb diversos centres a Màlaga, denunciava haver estat estafada per dirigents de la mateixa.Segons les indagacions, els investigats captaven fons dels seus fidels amb l'excusa d'adquirir un terreny destinat a la construcció d'un nou centre religiós a la localitat de Marbella. Així, van establir unes quanties econòmiques sobre la base de diferents compromisos adquirits pels fidels dins de l'organització, que havien d'abonar en forma de quotes mensuals.En total, la xarxa hauria adquirit 30.000 euros en metàl·lic i un habitatge propietat d'una de les fidels, que aquesta va cedir i va posar a nom d'un dels investigats, qui al seu torn va procedir a la seva revenda.En produir-se una demora en el temps per a l'adquisició dels terrenys i obtenir respostes evasives pels dirigents de l'entitat, diversos fidels van interposar denúncies contra aquesta congregació religiosa per estafa; coneixent fins a la data set persones afectades.Segons les indagacions, els perjudicats haurien estat amenaçats amb l'expulsió de l'entitat religiosa i la retirada de "privilegis" si no feien les seves contribucions.El Grup de Delinqüència Econòmica adscrit a la Brigada Local de Policia Judicial de Marbella va comprovar la veracitat dels fets i va localitzar els presumptes responsables, que van ser detinguts a Mijas (Màlaga) per la seva presumpta implicació en els delictes d'estafa i pertinença a grup criminal.

