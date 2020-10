Trencar el toc de queda implicarà multes d'entre 300 i 6.000 euros

Altres notícies que et poden interessar

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat aquest matí a El Suplement de Catalunya Ràdio que no es detindrà a les persones que trenquin el toc de queda sense justificació, sinó que se'ls aplicarà sancions econòmiques que aniran de 300 fins als 6.000 euros, en cas de reincidència. "El toc de queda acabarà a les 6 del matí, però hem de discutir si començarà a les 22 o a les 23 h", ha apuntat el conseller.Sàmper ha assegurat que els Mossos i les policies locals estan preparats per implantar el toc de queda al conjunt del territori i avisa que hi haurà "molta presència policial al carrer" per assegurar el seu compliment.Per altra banda, Sàmper també ha anunciat que dilluns al matí, l'equip de govern es reunirà a primera hora per prendre més mesures per intentar frenar el creixement de la pandèmia. Pel que fa a la possible reincorporació al cos policial català del Major Josep Lluís Trapero, ha explicat que encara no ha rebut cap resposta per part seva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor