Budó assegura que el confinament domiciliari «és una possibilitat»

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat que un confinament domiciliari com al mes de març "és una possibilitat" i que "probablement" comportaria el tancament de les escoles. "El tema del confinament domiciliari està present en els debats. És una possibilitat a tenir en compte en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i del criteri de les autoritats sanitàries", ha reconegut Budó aquest dissabte als micròfons del Via Lliure de RAC1."No està previst de manera immediata, però no podem fer cap afirmació categòrica", ha apuntat la portaveu del Govern, que també ha justificat la necessitat de l'estat d'alarma a Catalunya "com un paraigües legal" per decretar un toc de queda nocturn.Divendres a la nit el Govern va demanar a l'executiu espanyol que decreti l'estat d'alarma per poder aplicar un toc de queda nocturn. Ara s'està a l'espera que el consell de ministres es reuneixi i es publiqui el decret, moment en què el Procicat anunciarà les noves mesures. Respecte al tancament de bars i restaurants, la consellera de Salut, Alba Vergés, ja va avisar que les dues mesures podien "coexistir" i que per tant, no era sinònim que es tornessin a obrir els locals. En els darrers dies l'expansió del coronavirus a Catalunya ha anat augmentat fins al punt que a dia d'avui el risc de rebrot ja està a 713 punts i en només 24 hores s'han sumat més de 6.000 nous contagis.

