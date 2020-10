Catalunya registra les pitjors dades de la segona onada

On mana ERC es va enrere

Per Vergés, ineficàcia el 24 d'octubre de 2020 a les 19:33 0 1

Consellera Vergés, per favor, reacciona que hi va la vida de molta gent, i la malaltia i la butxaca? Els d'ERC esteu com passiu, a remolc del que diu el govern central, fora Torra, fora el lideratge català, el anar un pas per davant de la malaltia. Sou feliços sols comptant els contagiats? no feu res més... ens hi va la vida, de covid o de gana