Catalunya registra més de 6.000 nous positius a les portes d'un nou estat d'alarma

CONTAGIS 225.901 (+6.073) INGRESSATS 1.743 (+45) UCI 325 (+29) DEFUNCIONS 13.773 (+48) Rt 1,50 (+0,04) RISC DE REBROT 713 (+78) Actualització: 24/10/2020

Altres notícies que et poden interessar

A les portes que es decreti un nou estat d'alarma i un toc de queda nocturn, el risc de rebrot segueix desbocat: suma gairebé 80 punts més en les darreres 24 hores i ja ses situa a 713 punts. El balanç de Salut d'aquest dissabte ha notificat 6.073 nous positius, elevant el total a 225.901. Un miler més que ahir, quan ja es va registrar per primer cop més de 5.000 nous casos en un dia.La velocitat de contagi, la Rt, està a 1,50 i la incidència en aquests moments a Catalunya és de 301 per cada 100.000 habitants.Aquest dissabte Salut ha registrat 29 pacients més en estat greu, que eleven la xifra total de llits d'UCI ocupats a 325. Pel que fa als ingressos generals per Covid-19, segueixen augmentant, passant de 1.698 a 1.743 (45 més) en tots els hospitals catalans.Pel que fa a les víctimes mortals, Salut en notifica 48 més. Des del març, han mort 13.773 persones per coronavirus a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor