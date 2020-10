Les aigües residuals de Tarragona mostren l'augment de contagis de Covid-19 amb dies d'antelació

Altres notícies que et poden interessar

L'anàlisi de les aigües residuals de Tarragona està permetent detectar l'augment de casos de Covid-19 a la ciutat amb dos o tres dies d'antelació. Des de l'empresa d'aigües Ematsa van començar a buscar restes del virus SARS-CoV-2 a l'abril i des de fa uns mesos traslladen els resultats dos cops per setmana al Departament de Salut, amb el qual es reuneixen cada quinze dies per tractar la situació. El gerent d'Ematsa, Daniel Milan, explica a l'ACN que hi ha una correlació entre les dades de les analítiques i l'evolució dels contagis que s'acaba constatant des de Salut. El mostreig també es fa per barris, fet que permet les autoritats sanitàries treballar amb més precisió a l'hora de prendre decisions.Segons diferents estudis científics, el cos humà expulsa restes del virus dies abans que es manifestin els símptomes; i aquestes restes acaben a les aigües residuals que es tracten a les depuradores. Durant uns mesos, Ematsa va treballar amb un procés de validació del sistema d'anàlisi i recollida de mostres per poder donar un valor científic al procés. De fet, la companyia es va integrar en dos projectes internacionals. Un d'ells està impulsat per la Comissió Europea, agrupa les dades de 90 depuradores i laboratoris d'arreu d'Europa i fixa estàndards per tal que els resultats siguin fiables i comparables. Les mostres s'analitzen amb tècniques de biologia molecular (PCR).Milan valora que el sistema permet "una certa capacitat d'anticipació", d'entre 48 i 72 hores. Les anàlisis es fan a la depuradora de Tarragona, a la qual hi arriben les aigües residuals de tota la ciutat, la Canonja i els Pallaresos. A més, poden estudiar les partícules per Àrea Bàsica Sanitària, que en certa manera equivaldrien a barris. Són vuit: La Canonja i Campclar; Torreforta i Eixample sud; Serrallo, Llevant, Sant Pere i Sant Pau; Eixample nou i nord; Sant Salvador i els Pallaresos; i Part Alta. En algun cas fins i tot poden "subsectoritzar" cada districte, fet que els permet tenir "més informació". "L'objectiu és tenir un sistema més robust d'anàlisi", defensa el gerent d'Ematsa.Amb tot, reconeix que a l'estiu han tingut "resultats molt baixos" de Covid-19, però "ara estan pujant altre cop". "Salut ho processa com una dada més a tenir en compte a l'hora de prendre decisions", assenyala, i quan les mostres "indiquen que es creua algun llindar perillós", el departament actua.Milan indica que fins ara el control i la vigilància de les aigües residuals per estudiar la salut d'una comunitat era "incipient". "Es controlaven paràmetres de consum de drogues il·lícites o de la polio, però ara s'estan posant les bases per consolidar aquesta eina com una eina de control de la salut pública", assenyala. Tal com comenta, l'aigua residual "dona informació de manera relativament barata".En el cas de la Covid-19, a més, té el valor que detecta els asimptomàtics, ja que "també excreten fragments de coronavirus". Segons el gerent, a les aigües s'hi poden buscar patògens, antidepressius o agents de resistència als antibiòtics, entre altres, i avança que la Comissió Europa hi està treballant amb força.

