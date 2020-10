Josep Vallverdú, fill predilecte de Lleida

L'escriptor Josep Vallverdú ha estat declarat aquest divendres fill predilecte de la ciutat de Lleida. Vallverdú, de 97 anys, ha rebut el títol en un acte a la Seu Vella després que el passat mes de gener el ple municipal votés per unanimitat la proposta de l'executiu local, que va voler reconèixer la trajectòria literària de l'il·lustre escriptor, nascut el 9 de juliol de l'any 1923.L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha posat l'accent en l'àmplia bibliografia que ha creat Vallverdú en tota la seva carrera literària així com ha destacat la seva tasca com a traductor i docent. El Paper en cap ha apuntat que les conviccions de Vallverdú han anat sempre acompanyades d"’una mirada tolerant i d’una forma de defensar-les que a recorda a la frase de Manuel Azaña (1938): Todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río".L'escriptor ha assegurat que el mèrit del guardó ha estat el de néixer a la ciutat de Lleida, i ha repassat la relació amb la capital del Segrià, on ha viscut 27 anys de la seva vida.Vallverdú ha estat un referent de la literatura infantil i juvenil durant dècades a Catalunya. L'escriptor lleidatà es suma a Ricard Viñes, Jaume Morera i Emilio Barrera com a personalitat a qui se li ha atorgat aquest títol. Vallverdú és també fill adoptiu de Balaguer i de l'Espluga de Francolí.

