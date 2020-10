El «clan de la coca» de Roda de Ter movia més de mig milió d'euros al mes

Una furgoneta dels Mossos a Manlleu durant el primer operatiu. Foto: Josep M. Montaner

Els diners i les drogues comissades en l'operatiu policial Foto: Mossos d'Esquadra

Passar droga en temps de coronavirus



El tràfic de cocaïna també s'ha vist perjudicat per la situació derivada del coronavirus. Sobretot en l'etapa d'estat d'alarma i de confinament, en què la mobilitat va haver-se de reduir considerablement, també la de la droga. En el cas del clan de Roda de Ter, i d'altres grups, el sotsinspector apunta que feien el transport fent-se passar per transportistes "essencials", és a dir, per aquells que podien. "Van utilitzar els mecanismes necessaris per intentar moure la droga", conclou.

Una setmana després de la desarticulació del clan familiar de Roda de Ter, a Osona, que distribuïa cocaïna principalment a la comarca, tots els detinguts ja són al carrer. Tal com ha avançat aquest divendres El 9 Nou, els sis arrestats que van anar a la presó han pagat unes fiances que s'enfilen a 120.000 euros en total. I tot i que la xifra sembli elevada, no ho és tant, tenint en compte les altes quantitats de droga i diners que movien.En declaracions a, Josep Boixadé, cap de l'Àrea d'Investigació criminal de la Regió Central, explica que "el volum era significativament important". "El grup movia bastanta cocaïna principalment a Osona, però també en altres localitats", del Bages, l'Alt Penedès i fins i tot de la Cerdanya i la Catalunya Nord. Per això, se'l considera per tant el principal subministrador a Osona.Mossos calcula que la banda venia uns 25 quilograms de cocaïna al mes, cosa que representa un valor aproximat de 700.000 euros. Cal tenir en compte que el preu del quilo de la cocaïna parteix d'un valor estimat de 35.000 euros, que puja o baixa en funció de la seva puresa. Tot i això, a finals de mes o d'any, suposa un valor altíssim.L'organització estava liderada per sis germans de Roda de Ter que s'haurien envoltat d'un entramat criminal per tal d'aconseguir les substàncies estupefaents a grans quantitats i després vendre-la a distribuïdors directes. L'operatiu policial va permetre detenir 19 persones, intervenir 12 quilograms de cocaïna, 20 quilograms d'haixix i més de 300.000 euros en efectiu.Per a molts veïns de Roda, les detencions no van ser una sorpresa, ja que sospitaven de feia temps de les activitats il·legals dels germans. Precisament, van ser les queixes ciutadanes que van donar el toc d'alerta als Mossos d'Esquadra i també que es va detectar un important volum de transaccions de cocaïna.La investigació es va iniciar el juliol de 2019. El sotsinspector reconeix que segurament feia més temps que la xarxa estava en funcionament, però no fixa exactament una data. "Si ho haguéssim sabut abans, ja ens hi hauríem posat llavors", remarca.Després de les comprovacions i investigacions, els Mossos van fer detencions en dos operatius principals. El primer va ser el 13 d'octubre , en què van detenir 9 persones -6 dels quals són els germans de Roda- i es van escorcollar els domicilis d'Osona: Roda de Ter (3 habitatges), Sant Hipòlit de Voltregà (3), Vic (2), Manlleu (1) i Santa Eugènia de Berga (1), però també a Barcelona (2).En el segon operatiu, es van detenir 7 persones més i es van fer cinc entrades i escorcolls en domicilis de Manresa, Sant Fruitós del Bages, Avià, Cardona i Puigcerdà. Anteriorment, durant la investigació, ja se n'havien arrestat 3 més relacionats amb la banda i també s'havia comissat drogues i diners.Dels 16 detinguts que es van fer en els dos principals operatius, ja estan tots en llibertat. Inicialment el jutge va decretar presó per sis d'ells, però han pagat les fiances per sortir-ne a l'espera de judici. L'import és considerable: entre totes elles s'enfilen fins a 120.000 euros. Segons El 9 Nou, a tres detinguts se'ls ha demanat 35.000, 30.000, 25.000 i, als altres tres, 10.000 euros cadascun.Tot apunta que hi haurà més detencions. Segons Mossos, hi ha una ordre de detenció per a més persones que estan identificades i que van fugir quan es van produir les entrades de la setmana passada. Quan acabi la fase d'instrucció que s'està investigant, un jutge determinarà -amb tota la informació corresponent- si es tracta d'un delicte contra la salut pública o no.Els principals proveïdors dels germans eren els dos homes de l'àrea metropolitana de Barcelona, que els feien arribar grans quantitats de cocaïna amagada en el doble fons de vehicles. El sotsinspector apunta que, com és habitual, no concentraven l'activitat concreta en un sol punt o municipi. És a dir, diversos domicilis rebien la cocaïna, l'adulteraven i l'acabaven revenent. També l'emmagatzemaven en espais diferents.Pel que fa a la distribució, els compradors anaven a recollir les drogues en alguns dels punts d'emmagatzematge. Segons Mossos, hi havia tot tipus de comprador: des de petits per a consum propi fins a grans quantitats per després revendre-la. En diverses ocasions, però, el mateix clan familiar s'encarregava de fer la distribució, fent-se passar per transport de mercaderies.

