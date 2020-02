Cinc postals de Perpinyà

L'acte del Consell per la República, massiu i festiu, ha tingut una virtut innegable: acostar, encara que sigui per un dia o cap de setmana, una gran massa d'independentistes a la realitat de les sis comarques del nord que el Tractat dels Pirineus va esqueixar de la resta del país. Castigades i minoritzades pel ferotge jacobinisme francès, malauradament més eficaç que l'espanyol i que amenaça de ser letal per la llengua catalana, les comarques del nord han estat també refugi d'exiliats i de les urnes de l'1-O.que havia de ser també de celebració de les victòries judicials dels darrers temps. El partidisme, la desunió independentista i l'expectativa per les propostes polítiques també planaven sobre l'acte. Aquestes són les cinc postals que ens deixa Perpinyà dies després de la primera reunió de la taula de negociació i a l'espera de la convocatòria electoral a Catalunya per part de Quim Torra quan s'aprovin els pressupostos:Puigdemont era aquest dissabte el líder indiscutible. Molts hi eren per ell, ha estat aclamat com a president i la majoria (unànime entre els dirigents de JxCat) espera que encapçali de nou la candidatura. Ell és, segons les enquestes, l'únic que pot guanyar a ERC. Presentar-se per fer què? Prometent què? Per fer-ho com? I quan? Ho haurà de resoldre, però al Parc de les Exposicions no ho ha fet. Ni ell ni Toni Comín , que s’ha convertit en la seva mà dreta al Consell. Puigdemont hi ha posat emoció parlant de l’exili, de Rovira i Virgili i dels que han patit la repressió en primera persona, com ell Però no està gens clar com s'ha de fer efectiva la república que promet. Ha parlat d'una "lluita definitiva" i una "mobilització permanent" però no queda clar fins a on, amb quins límits i amb quina estratègia. Dels fulls de ruta detallats i calendaritzats i les lleis de desconnexió amb articulat s'ha passat a una nebulosa on Puigdemont combina les crítiques a l'Estat ( no a la taula de negociació, que això ho deixa per Clara Ponsatí ) i la demanda de reforçar el Consell per la República com a punt de trobada dels que no es rendeixen, dels que volen persistir com a reclam.ERC temia – i la CUP ho donava per fet – que l'acte fos partidista. Potser per això en el missatge que va gravar Oriol Junqueras ha reivindicat la gran fita aconseguida pel seu partit en els darrers mesos, la taula de diàleg amb l'Estat. Una fita que genera entre poques i nul·les expectatives a l'independentisme, però que és tangible i acompanya la seva proposta de dialogar i enfortir-se per arribar a la independència a través d'un referèndum pactat.Davant del risc de partidisme de JxCat, el líder d'Esquerra s'ha avançat fent-ne ell i recordant que anant a l'una i amb la força que els donava que els seus vots fossin necessaris han dut el PSOE a un escenari que rebutjava. I de la taula de la discòrdia també n'ha parlat Clara Ponsatí, que no s'ha despentinat per esmenar-la a la totalitat malgrat que la meitat de membres de la delegació catalana eren de JxCat i Torra en personal la liderava el dimecres amb comunicat conjunt de les parts inclòs. No ha estat impediment perquè Albert Batet digués que l'exconsellera, que ha reivindicat els qui es van enfrontar a la policia a l'octubre posant a la picota Miquel Buch, és qui "marca el camí" Puigdemont surt de Perpinyà més fort. El president a l'exili s'ha procurat un bany de masses que fa evident l'hiperlideratge al seu espai polític malgrat que hagi de gestionar la contradicció de ser el referent de la confrontació amb l'Estat mentre s'hi dialoga a la taula pactada per Junqueras. A Puigdemont l'incomoda que les diferents famílies de Junts per Catalunya li facin l'alineació i donin per fet que ell s'acabarà presentant encara que no pugui tornar a Palau mentre lluiten de forma subterrània per situar un número dos "efectiu" que agafi el relleu de Quim Torra. Però com diu la frase feta, en el pecat hi ha la penitència i el fervor dels seus li complica escapar-se de ser el primer a la butlleta electoral. L'actual context polític i la degradació de les relacions amb ERC no li garanteix que un president republicà estigués disposat a concedir-li el rol de líder moral que reclama quan es presenta com a president legítim.No sobra ningú. I pobre de qui gosi a dir-ho. Puigdemont ha estat victorejat, sí. I s'ha sentit algun xiulet cap a ERC, també. Però l'acte de Perpinyà ha estat, pel to i les intervencions, plural i no un míting de Junts per Catalunya. Ho deien molts dels assistents però també ho han fet notar algunes al·locucions, com la de Junqueras fent avinents les bondats de la suma i d'anar "coordinats i sense retrets" i la referència explícita de Puigdemont a què la República s'ha de construir "entre tots i no hi sobra ningú". Cadascú entén la unitat a la seva manera, però tothom l'ha interioritzada com a valor. La gent hi és, i és resilient. I ha pres consciència que l'independentisme, ja sigui per desbordar amb els sacrificis dels quals parlava Toni Comín o per fer inevitable el referèndum com deia Junqueras, necessita més gent i més determinació. Cal tot i tothom."Aïllem i derrotem la desunió", deia Jordi Sànchez en el seu missatge. I Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Cuixart insistien en fer notar com de complementaris a l'hora d'aguantar aquests dos anys han estat la presó i l'exili. L'acte de l’exili no ha arraconat els presos i aquests han aprofitat per rebutjar els missatges de qui, en un intent no confessat de desactivar Junqueras i, de retruc, qüestionant-los a ells, proclamen que no es pot fer política des de la presó o que no marxar a l'exili va ser un gran error. La duresa de la justícia espanyola ( Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, peces claus de l’1-O, en són les darreres víctimes amb fiances milionàries) és la que dóna relat a l'exili i el justifica a ulls de molts ciutadans, també independentistes. I l'exili és una fantàstica caixa de ressonància a l'exterior per explicar les conseqüències de la negativa d'Espanya a resoldre un conflicte polític i mirar de sobreposar-s'hi. Perpinyà ha estat això.

