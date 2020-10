La ruptura de Casado amb Abascal culmina dos anys de tombs del PP amb Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, no podia amagar la perplexitat que sentia després d'escoltar el dur discurs del president del PP, Pablo Casado, en contra del partit d'extrema dreta i sense estalviar en atacs personals cap al dirigent ultra. La intervenció del líder popular al Congrés per rebutjar la moció de censura marcava un punt d'inflexió en l'erràtica relació del PP amb una formació que forada la seva base de votants i alhora garanteix gran part del seu poder territorial.Des de la tribuna de la Cambra Baixa, el líder del PP va acusar el dirigent ultra de presentar una moció "contra el partit que li ha donat feina durant quinze anys" , recordant l'etapa en què el líder de Vox va cobrar sous públics de la mà d'institucions governades pels populars, com ara a la Fundació per al Mecenatge, creada per l'expresidenta madrilenya Esperanza Aguirre i no va dur a terme cap funció més enllà de proveir Abascal d'un salari de 82.000 euros anuals.Amb el bagatge d'aquesta relació propera amb el líder de Vox, l'exmandatària madrilenya s'ha erigit en les darreres setmanes en intermediària entre el PP i el partit ultraconservador, però els intents no han fructificat. L'allunyament escenificat per Casado n'és una mostra. Conscient que la finalitat de la moció de censura frustrada estava ideada per visualitzar el partit ultra com un

