Confirmen que la vacuna d'Oxford funciona «correctament i amb precisió»

La vacuna Oxford i Astrazeneca contra la Covid-19, que està sent sotmesa a assaigs clínics de fase 3, ja ha estat provada rigorosament per garantir "els màxims estàndards de qualitat i seguretat". Ara, un equip de la Universitat de Bristol ha utilitzat tècniques desenvolupades recentment per certificar que la vacuna segueix amb precisió les instruccions genètiques programades per l'equip d'Oxford. Aquesta nova anàlisi proporciona "encara més claredat i detalls" sobre com la vacuna provoca amb èxit "una forta resposta immune".La investigació, dirigida per científics de la Universitat de Bristol i publicada a ResearchSquare , representen l'anàlisi "més en profunditat" de qualsevol dels candidats a la vacuna, superant "significativament" els requisits de regulació de "qualsevol part del món".La vacuna, desenvolupada per investigadors del Jenner Institute i de l'Oxford Vaccine Group de la Universitat d’Oxford, van començar el gener d'aquest any. Ara, en fase 3, els investigadors de Bristol van centrar-se en avaluar la freqüència i la precisió de la còpia de la vacuna i l’ús de les instruccions genètiques proporcionades per l’equip d’Oxford. Aquestes instruccions detallen com introduir la proteïna S (Spike) del coronavirus als humans.La vacuna d’Oxford s’elabora agafant un virus del refredat comú (adenovirus) dels ximpanzés i eliminant al voltant del 20% de les seves instruccions. Això fa impossible que la vacuna es reprodueixi o provoqui malalties en humans. En eliminar aquestes instruccions genètiques, hi ha espai per afegir les instruccions per a la proteïna del SARS-CoV-2. Un cop dins d'una cèl·lula humana, les instruccions genètiques de la proteïna han de ser clonades moltes vegades. En qualsevol sistema de vacunació, són aquestes ‘còpies’ les que s’utilitzen directament per produir grans quantitats de la proteïna corresponent.Un cop feta la proteïna, el sistema immunitari reaccionarà i s'entrenarà per tal d'identificar una infecció real de Covid-19. Per tant, quan la persona vacunada s'enfronti al virus SARS-CoV-2, el seu sistema immunitari està entrenat prèviament i està preparat per atacar-lo.Els adenovirus s'utilitzen fa molts anys per fabricar vacunes, i sempre es proven amb estàndards molt alts per assegurar-se que cada lot de vacunes tingui la còpia correcta de les instruccions genètiques incorporades. No obstant, amb els avenços recents de seqüenciació genètica i la tecnologia d'anàlisi de proteïnes, els investigadors de Bristol també van poder comprovar directament milers i milers d’instruccions 'copiades' per la vacuna Oxford dins d’una cèl·lula per primera vegada.D'aquesta manera, van poder comprovar directament que les instruccions es copien correctament i amb precisió, proporcionant una major seguretat sobre que la vacuna funcioni exactament com s'ha programat. Al mateix temps, els investigadors van comprovar que la proteïna que fabrica la vacuna dins de les cèl·lules humanes també reflecteix amb precisió les instruccions, tal com es van programar. Aquest nou enfocament es pot utilitzar de manera més habitual en el futur per ajudar els investigadors a afinar el rendiment d'aquest tipus de vacunes.El doctor David Matthews, viròleg de l'Escola de Medicina Cel·lular i Molecular (CMM) de Bristol, que va dirigir la investigació, assegura que "aquest és un estudi important ja que podem confirmar que les instruccions genètiques que sostenen aquesta vacuna, que s'està desenvolupant el més ràpidament possible, se segueixen correctament quan entren en una cèl·lula humana", i va destacar que "fins ara, la tecnologia no havia estat capaç de proporcionar respostes amb tanta claredat, però ara sabem que la vacuna està fent tot el que esperàvem i això només és una bona notícia en la nostra lluita contra la malaltia".

