Disset mil nous usuaris als serveis socials de Barcelona des de l'inici de la pandèmia

Els Serveis Socials de Barcelona han atès 56.192 persones des de l’aparició de la Covid-19, entre el 16 de març passat i el 30 de setembre. D'aquestes, 16.858 són noves usuàries o bé feia més d'un any que no requerien ajuda. L'Ajuntament ha fet públiques les dades aquest diumenge a través d'un comunicat.Les dades serveixen per avaluar l'impacte de la pandèmia en la situació socioeconòmica dels veïns de la ciutat, ja que durant el 2019 el total de persones ateses pels serveis socials va ser de 90.000. És a dir, que en mig any s'han atès l'equivalent a un 62% del total d'usuaris de l'any passat. Entre els mesos de març i setembre de l’any 2019 es van concedir 12.669 ajudes per valor de 6,71 milions d’euros. Entre els mateixos mesos d’aquest any se n’han concedit 28.360, per valor de 13,01 milions d’euros.Entre les persones ateses enguany s'han fet 21.700 atencions presencials, 148.000 valoracions socials professionals telefòniques i unes 900 visites a domicili. Un 67% d’aquestes 56.192 persones han estat dones i el 41% tenen entre 31 i 50 anys.Pel que fa a la distribució territorial, Nou Barris és el districte on s'han fet més atencions, amb 27.815, seguit de Ciutat Vella amb 24.270. Sants-Montjuïc (22.447), Sant Martí (21.554) i l'Eixample (21.110) també han superat les 20.000 atencions, mentre que l'altra cara de la moneda són Les Corts, amb 5.896 i Sarrià-Sant Gervasi amb 5.790.L'Institut Municipal de Serveis Municipals (IMSS) ha aprofitat la presentació de les dades per anunciar un reforç temporal dels centres amb més demanda, Ciutat Vella incorporarà 10 noves professionals que se sumen a les 37 ja existents, Sants-Montjuïc 10 més que s’incorporen a les 40 que ja hi havia i, finalment, Nou Barris en suma 7 més a les 43 existents. La resta de districtes es mantenen amb 45 professionals de Treball Social a Sant Martí, 44 a l’Eixample, 34 a Horta-Guinardó, 28 a Sant Andreu, 23 a Gràcia, 12 a Les Corts i 15 a Sarrià-Sant Gervasi.L'anunci de l'IMSS arriba després de les queixes de treballadors de diversos centres. Els únics que les han fet públiques són els del Raval, que ja al juliol van iniciar una campanya per demanar a l'Ajuntament més recursos i un canvi en el plantejament dels serveis socials . Per ara, l'IMSS no ha fet cap referència a la demanda de canvi de model.

