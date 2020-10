Puc contagiar-me de Covid encara que no hagi estat 15 minuts seguits amb un positiu?

El criteri per a considerar una persona com a contacte de risc o contacte estret d'un contagiat per coronavirus era, fins ara, molt clar: haver estat a menys de dos metres durant, almenys, quinze minuts consecutius. Ara, però,

, una de les entitats més prestigioses en l'estudi de la pandèmia i els efectes del coronavirus, han canviat de parer Els CDC estableixen que aquests quinze minuts no tenen per què ser seguits. És a dir, si una persona està en contacte amb un positiu diverses vegades en un mateix dia, per molt que aquestes estones siguin inferiors al quart d'hora, si totes elles acabant sumant 15 minuts o més, ja és suficient per convertir-se en contacte estret.Basen el seu canvi de criteri en un cas ocorregut a finals de juliol al centre penitenciari de Vermont, als Estats Units. Un empleat va donar positiu per coronavirus uns dies després d'haver estat en contacte amb sis detinguts que també estaven infectats. El treballador no va tenir un contacte continu amb ells, tal com van demostrar les càmeres de seguretat. L'empleat només s'havia relacionat amb dues persones més fora del seu lloc de treball, que van donar negatiu. Així, la investigació suggereix que es va contagiar pels breus contactes, però seguits, que va mantenir amb els presos.