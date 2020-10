Els consellers de JxCat pressionen Aragonès per reobrir bars i restaurants amb el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, aposta obertament perquè s'autoritzi la reobertura de bars i restaurants si, finalment, s'aplica el toc de queda. La mesura, que ha traslladat en nom dels membres de Junts per Catalunya al Govern, vol compensar les pèrdues que acumula el sector arran del tancament en vigor fa una setmana. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit aquest matí que les dues limitacions - el toc de queda i el tancament de bars i restaurants- podrien "coexistir" i que són independents l'una de l'alta. Tremosa argumenta que la majoria dels contagis es produeixen "a la nit", quan es relaxen les mesures de seguretat durant les trobades socials, i aposta per un model similar al francès, amb toc de queda i obertura d'establiments fins les nou de la nit. Tremosa ha demanat als membres d'ERC a l'executiu que valorin l'aprovació de la proposta, tal i com van donar suport a l'exempció de la taxa turística.Reprenent el fil de les declaracions d'aquest dijous del titular d'Interior, Miquel Sàmper, Tremosa creu que cal posar sobre la taula del Govern l'opció de "tancar" la sociabilitat durant les nits i apostar per un tipus de restriccions com les que ha aplicat l'Estat francès, fent compatible el toc de queda amb l'obertura d'establiments de restauració fins les nou –principalment les terrasses i espais exteriors-."Per poc que puguem seria una possibilitat perquè, segons ens diuen els epidemiòlegs, és per la nit quan es produeixen els contagis. Durant el dia, els estudiants a les aules i els treballadors a les empreses compleixen les mesures de seguretat però a la nit quan socialitzen relaxen les mesures i es produeixen els contagis", ha subratllat. Una mesura, segons el conseller d'Empresa, que hauria de permetre alleujar "el patiment, el gran esforç del sector i les terribles pèrdues" que acumulen.Una proposta, segons ha emfasitzat, que llancen públicament els membres del Govern de Junts per Catalunya, tot demanant als consellers d'ERC que la valorin i l'assumeixin. "Junts som la meitat del Govern i hem de funcionar per unanimitat però tot ajuda al debat públic i ERC ho pot madurar", ha argumentat, tot recordant que també va acceptar la proposta de renunciar al cobrament de la taxa turística per "salvar les empreses fins la primavera de l'any vinent", en el context de la crisi del coronavirus."ERC, finalment, va entendre la força i la necessitat del sector, que hem d'estar a l'alçada del sacrifici que fan, i vam acabar aprovant com a Govern la mesura", ha afegit. Tremosa, però, ha matisat que, en aquests moments, dins de l'executiu no hi ha "diferències" al respecte. "Hi ha prudència", ha subratllat, tot recordant que en el cas de les discoteques i l'oci nocturn no van acabar autoritzant la reobertura després que els indicadors sanitaris empitjoressin. "No podem generar com a Govern falses expectatives si d'aquí quinze dies tot ha anat molt malament i ens hem de confinar. Què ens direu llavors? Som prudents com a Govern", ha sentenciat.En una visita a les Terres de l'Ebre aquest divendres, Tremosa s'ha reunit amb representants de la Cambra de Comerç de Tortosa i les diferents associacions d'hostaleria del territori per abordar la situació del sector, que aquest divendres ha tornat a sortir al carrer per reclamar mesures de suport a les administracions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor