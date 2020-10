El jutge imputa Germà Gordó per blanqueig de capitals en el cas 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga el cas 3%, ha citat a declarar com a investigat l'exgerent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Germà Gordó divendres de la setmana que ve, 30 d'octubre. La declaració serà per videoconferència des dels jutjats de Barcelona.La citació arriba després que l'extresorer de CDC Daniel Osàcar assegurés aquest dimarts davant De la Mata que era Gordó qui organitzava el blanqueig del finançament irregular de la formació . El magistrat el cita en el marc de la peça separada del cas 3% que investiga si alts càrrecs del partit ara extint van posar en marxa una estructura de finançament il·legal de la formació.En una interlocutòria feta pública aquest divendres, De la Mata atén la sol·licitud de la Fiscalia Anticorrupció que reclamava que se cités Gordó com a investigat per un delicte de blanqueig de capitals després de la declaració d'Osàcar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor