Per què «Rebecca» és una de les pitjors adaptacions que ha fet mai Netflix?

Netflix és imparable. Els tentacles de l'empresa reina de contingut per streaming a tot el món arriben a tot arreu i a qualsevol format que es pugui imaginar per a ser consumit en el seu servei. Documentals, sèries, pel·lícules, realities, programes... i noves versions dels clàssics del cinema, considerats intocables. El passat divendres es va estrenar Rebecca, la nova adaptació de la novel·la de Daphne Du Marier de 1938 que va gaudir d'una versió cinematogràfica dos anys després, creada i dirigida per Alfred Hitchcock.El problema de Netflix és que la nova pel·lícula sobre el castell de Manderley i les trames de cinema negre que s'hi amaguen a dins tenen un nivell qualitatiu sota mínims, encenent les alarmes dels especialistes de cinema en veure una de les pitjors adaptacions de l'última dècada d'una obra tan magnànima com Rebecca. Us expliquem per què és una pel·lícula tan desastrosa i com han arribat fins aquí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor