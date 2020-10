El públic podria tornar al Camp Nou molt aviat

Altres notícies que et poden interessar

El Barça podria estar molt a prop de tornar a tenir públic al Camp Nou. Després de presentar un protocol que va ser denegat pel Govern, el club ha de presentar-lo amb els canvis que se li van demanar i ja podrà acollir aficionats a l'estadi. Així ho ha afirmat a Rac1 el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras: "Si el Barça ens retorna els protocols actualitzats el proper dimarts, el 4 de novembre ja hi podria haver públic al Camp Nou". La decisió es prendrà el proper dimarts.D'aquesta manera, el Barça obriria les portes del Camp Nou pel partit de Champions contra el Dinamo de Kiev. L'aforament estaria limitat a 5.000 persones que podrien anar augmentant a 10.000 o 20.000 amb el pas dels partits (només de Champions, en principi): "Ho anirem valorant partit a partit, ha dit Figueras.En cas de tirar endavant, el club obriria un procediment de sorteig d'entrades entre els abonats, amb el mateix sistema que s'utilitza per a les finals de competicions en estadis neutrals.Aquesta decisió també afectaria el referèndum de la moció de censura, plantejat en primera instància per als dies 1 i 2 de novembre, encara que el vicepresident Cardoner assegura ara que hauria de ser quinze dies més endavant. Així, el Govern també avaluarà el protocol del club en aquest aspecte per fixar una data.

