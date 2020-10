El sector de la restauració torna a manifestar-se contra el tancament

Altres notícies que et poden interessar

Prop de 150 persones del sector de la restauració s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona una setmana després del tancament dels bars i restaurants per exigir treballar. Els manifestants han demanat la dimissió del Govern i han cridat proclames com 'Volem treballar', 'No som el problema' o 'No es pot acatar una legislació il·legítima".El gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT), Daniel Brasé, ha lamentat que encara no s'hagin concretat els ajuts anunciats per part del Govern i ha assegurat que el menjar a domicili és "la xocolata del lloro". Així mateix s'ha mostrat "expectant" sobre una possible un toc de queda i si aquest permetria al sector tornar a obrir.El tancament de bars i restaurants ha provocat la presentació de gairebé 5.000 ERTO, amb més de 40.000 treballadors afectats, segons dades que el Departament de Treball ha fet públiques aquest divendres.

