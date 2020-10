Gairebé 5.000 ERTO i més de 40.000 treballadors afectats pel tancament de bars i restaurants

Altres notícies que et poden interessar

El tancament de bars i restaurants i les restriccions d'aforament dels comerços, ordenades pel Govern i en vigor des del 16 d'octubre, han provocat la presentació de 4.871 expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afecten un total de 41.054 persones treballadores. Són dades presentades pel Departament de Treball aquest divendres.Del total d'ERTO presentats, 1.562 han estat per força major tradicional i limitació, 3.231 per força major d'impediment i 78 per altres causes.Barcelona és la demarcació més afectada pels ERTO, amb 3.834 expedients que afecten 30.898 treballadors, seguida de Girona amb 628 expedients i 3.603 treballadors afectats.A Tarragona s'han registrat 562 expedients que afecten 5.360 treballadors i a Lleida s'han obert 266 expedients amb afectacions per 1.038 treballadors. A les Terres de l'Ebre hi ha 30 expedients oberts que afecten 155 persones.

