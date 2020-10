Sánchez avisa que la situació és «greu» i que s'actuarà per evitar un nou confinament

Altres notícies que et poden interessar

"La meva obligació és dir la veritat: la situació és greu". Així ha definit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en quina situació es troba l'estat espanyol respecte a la pandèmia en aquesta segona onada. En una compareixença des de la Moncloa, en què ha advertit que s'ha arribat a duplicar la xifra de casos notificats en 24 hores respecte al pitjor dia de la primera onada, Sánchez ha avisat que es prendran totes les mesures necessàries, fins i tot aplicant si cal un estat d'alarma, però que l'objectiu és evitar el pitjor dels escenaris, un confinament domiciliari."La situació no és la mateixa que al març, però es tracta d'evitar arribar a aquell punt", ha afirmat en una intervenció convocada per valorar la reunió d'ahir del consell interterritorial de Salut, en què no es va arribar a un acord sobre l'aplicació d'un toc de queda , mesura demanada per diverses comunitats.Sánchez ha apel·lat a la "disciplina social" i ha cridat la ciutadania a reduir la mobilitat per evitar contagis en plena segona onada del coronavirus. A més, ha reclamat "unitat" a les autonomies per frenar la corba d'infeccions. El president espanyol no ha descartat aplicar l'estat d'alarma si fos necessari per tal de donar cobertura legal a mesures restrictives de drets fonamentals, com ara un toc de queda, però ha advocat per "evitar un confinament com el que vam viure en primavera".En aquest sentit, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha expressat aquest matí que només caldria recórrer a aquest mecanisme constitucional si calgués aplicar un toc de queda a nivell estatal o que afectés gran part del territori de l'Estat. El govern espanyol aposta perquè siguin les comunitats les que aprovin tocs de queda, demanant l'autorització judicial, com va fer ahir el govern d'Andalusia per prohibir la sortida al carrer a la nit a Granada.Les comunitats autònomes, ha dit, són les responsables de les mesures que s'hagin d'adoptar. Només quan una comunitat assoleixi un nivell d'alerta "extrema" podria requerir de l'estat d'alarma, ha expressat en un discurs en què ha reiterat la importància de la responsabilitat individual per afavorir la contenció del virus.Sánchez ha plantejat com a "recte col·lectiu" assolir una incidència acumulada de menys de 25 contagis per cada 100.000 habitants en catorze dies, un llindar molt per sota de l'actual, que a l'Estat se situa en 348 contafis. El cap de l'executiu s'ha mostrat confiat a arribar a aquest nivell de contenció del virus, "tal com va passar en la primera onada". "Ho podem assolir de nou si tenim disciplina social, màxima resistència, esperit d'equip i moral de victòria", ha apuntat.La compareixença de Sánchez s'ha produït 24 hores abans que finalitzi l'estat d'alarma decretat a la Comunitat de Madrid per limitar la mobilitat dels habitants de la capital espanyola i altres municipis de la regió. Després de quinze dies de tancament perimetral de la ciutat de Madrid, els habitants de la ciutat podran traslladar-se a qualsevol punt de l'Estat.El govern d'Isabel Díaz Ayuso ha decretat tancaments perimetrals de les àrees sanitàries més afectades pel coronavirus i un semitoc de queda que només permetrà sortir de casa als convivents entre la mitjanit i les sis del matí.

