​Costes desmantella el mític «Xiringuito de la Costa» de la Ràpita

Pontona amb què es faran els treballs de desmantellament del «Xiringuito de la Costa». Foto: Cedida

El Servei de Costes de Tarragona del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) començarà la setmana que ve les tasques de desmantellament del conegut com a “Xiringuito de la Costa” situat a la península de la Banya de la Badia dels Alfacs, al Delta de l’Ebre, al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.L’empresa que realitza els treballs és TRAGSA i el pressupost d'execució ascendeix a la quantitat de 184.789,26 euros amb un termini d’execució de mes i mig. Aquests dies s’ha muntat la pontona al port de la Ràpita amb què es duran a terme els treballs.El “Xiringuito de la Costa”, situat en aigües interiors de la badia dels Alfacs, ocupa des de fa anys una porció de domini públic marítim terrestre i explotava fins l’estiu de 2019 activitats de restauració sobre una plataforma sustentada per pilons de fusta.La construcció no estava emparada per cap autorització ni títol administratiu i protagonitzava des de feia temps un litigi legal entre els propietaris i l’Administració de l’Estat.L’Administració va reiterar-li als propietaris de l’explotació en diverses ocasions l’obligació de desocupar l’espai i restituir el domini públic marítim terrestre, amb la conseqüent suspensió de les activitats lucratives que es duien a terme. En aquest sentit es van instruir dos expedients sancionadors els anys 2016 i 2017.Finalment, al juliol de 2019 arran d’una denuncia efectuada per Mossos d’Esquadra i després d’una reunió conjunta amb els serveis de Costes estatal i autonòmic, Seprona de la Guàrdia Civil, i la Subdelegació del Govern a Tarragona es va instar al precinte definitiu de la instal·lació.L’empresa s’hauria d’haver fet càrrec de les despeses conseqüents del desmantellament però en no haver estat així i, per tant, és l’Administració de l’Estat qui se’n fa càrrec de les tasques amb les reclamacions cap als propietaris que se’n puguin derivar.Prèviament a l'inici dels treballs de desmantellament, s'ha procedit, amb l'assessorament de personal de l'IRTA, a una inspecció per delimitar els valors mediambientals que es poguessin veure afectats per les obres, com podria ser el cas de l'espècie "Pinna Nobilis" coneguda com nacra, mol·lusc endèmic de la Mediterrània que el 2019 es va declarar en perill d'extinció a causa d'una epidèmia que va matar el 99% dels exemplars del litoral català el 2016.Els tècnics han estipulat que les obres no hi tindran cap afecció. A més, un cop acabats els treballs, s'habilitarà una zona que s'utilitzarà com a reservori d'aquesta espècie.Els treballs s’executen amb mitjans flotants, una pontona, per retirar tots els elements que composen la instal·lació. S'ha habilitat una zona d'apilament al moll del port de la Ràpita on s'ubicaran els contenidors de recollida dels diferents tipus de residus per a, posteriorment, traslladar-los a l'abocador autoritzat més proper per a la seva correcta gestió.

