La carta de Puigdemont i Sànchez per fitxar alcaldes del PDECat: «Som el carril central de l'independentisme»

Ofensiva de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez per incorporar al projecte polític de Junts càrrecs electes del PDECat. Els líders de la nova formació han enviat una carta a alcaldes i regidors de la formació de David Bonvehí per demanar-los que s'incorporin a les noves sigles, nascudes aquest octubre després que es completés el procés fundacional del partit . En la missiva, a la qual ha tingut accés, tant Puigdemont com Sànchez demanen als càrrecs electes que s'afiliïn a Junts per "governar millor". "Som el carril central de l'independentisme polític i aspirem a ser en poc temps el principal partit a Catalunya", afirmen els dos dirigents."Ens atrevim a demanar-te des de Waterloo i Lledoners, i com a càrrec electe que ets, que ens ajudis a fer més viu, més fort i més eficaç el projecte de Junts per Catalunya perquè Junts t'ajudi també a tu a governar millor", exposen Puigdemont i Sànchez en la carta a alcaldes i regidors. Insisteixen que el nou partit es troba en una "fase d'extensió i ordenació" arreu del país, i que el pas fet és la "reordenació" de l'espai polític que la militància demanava. "Ja són molts alcaldes i alcaldesses, i regidors i regidores, que s'han afiliat a Junts", s'apunta des de Waterloo i Lledoners. A la carta, s'especifica que hi ha unes 5.000 persones afiliades al nou partit.El president i secretari general de Junts exposen als càrrecs electes que el seu suport -el del món municipal- és imprescindible per "garantir un bon govern al país i als municipis i, alhora, mantenir viu l'esperit de l'1 d'octubre per culminar l'exercici efectiu del dret a l'autodeterminació". "Si tu encara no ho has fet, t'animem que ho facis en aquest moment fundacional i d'extensió territorial", exposen Puigdemont i Sànchez per demanar l'afiliació a Junts.La carta ja ha generat malestar a la direcció del PDECat i ha provocat reaccions al món municipal. El partit de Bonvehí assegura tenir uns 200 dels 370 alcaldes que Junts per Catalunya -les sigles compartides- ostentava el 2019, després dels últims comicis municipals. De les vuit principals alcaldies de l'espai postconvergent, el PDECat en reté sis (Reus, Tortosa, Igualada, Mollerussa, Vilafranca del Penedès i Martorell) i Junts en suma dues (Vic i Girona).El PDECat veu en l'actuació de Puigdemont i Sànchez la voluntat d'usurpar aquest poder municipal en la cursa electoral cap al 14-F. La formació tindrà com a cap de cartell l'exconsellera Àngels Chacón, que no ha tingut rival en la fase de presentació de candidatures a les primàries.

