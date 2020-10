Els Estats Units autoritzen el tractament contra la Covid que l'OMS posa en dubte

Altres notícies que et poden interessar

Els Estats Units autoritzen l'ús del remdesivir per tractar els malalts greus de Covid-19, malgrat que la setmana passada l'OMS ja constatés en un estudi el poc o nul efecte d'aquest fàrmac. Aquesta nit la Food and Drug Administration, el regulador dels EUA que supervisa i autoritza la comercialització de medicaments, ha publicat l'aprovació de l'ús del remdesivir. El fàrmac, que es comercialitza amb el nom de Veklury, la fabrica la farmacèutica Gilead Sciences, i és la primera substància al món occidental que rep el permís d'una autoritat sanitària perquè sigui comercialitzada.L'autorització arriba després que l'OMS anucnies que els resultats d'un estudi propi en què s'arribava a la conclusió que els tractaments amb remdesivir tenen "poc o cap efecte" en la reducció de la mortalitat al cap de 28 dies o en l'evolució hospitalària de pacients hospitalitzats amb Covid-19.Per contra, Gilead Sciences esgrimeix unes dades que mostren com l'ús del redemsivir disminueix en cinc dies la permanència en les unitats de cures intensives per als casos més greus. Aquestes dades van ser publicades pel The New England Journal of Medicine el 8 d'octubre. En qualsevol cas, un modest benefici clínic, d'acord amb l'OMS i altres experts consultats.El remdesivir va ser una de les substàncies incloses dins del còctel de fàrmacs administrat al president dels Estats Units, Donad Trump.En paral·lel a l'anunci del regulador nord-americà, Gilead ha informat que "als Estats Units, Veklury està indicat per a adults i pacients pediàtrics (de 12 anys o més i amb un pes mínim de 40 kg) que requereixin hospitalització".

