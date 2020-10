Les esquerres del Congrés pressionen Sánchez per «blindar» la regulació dels lloguers a Catalunya

Més pressió per a Sánchez per complir l'acord de govern a la Moncloa per regular els lloguers. Aquest divendres les esquerres del Congrés han exigit al seu executiu "blindar" la llei aprovada el setembre a Catalunya i ampliar la regulació dels arrendaments a tot l'Estat, incloent els seus socis de Podem. El partit de Pablo Iglesias ha escenificat la demanda amb el Sindicat de Llogaters, ERC, la CUP, Compromís, Bildu, Más País i el BNG.La imatge arriba una setmana després que Podem renovés el compromís adquirit amb el PSOE per a la regulació . Avui les esquerres del Congrés han signat un comunicat en què insten el govern espanyol a "blindar" la regulació catalana davant la possibilitat que el Tribunal Constitucional (TC) intervingui per tombar-la.Per ara es dona per fet que el govern de Sánchez no recorrerà al TC, però el PP ja ha anunciat la seva voluntat de fer-ho. Això no suposaria la suspensió automàtica de la llei, però ei el tribunal donés llum verda al recurs, aquesta quedaria en paper mullat al cap de pocs mesos. La voluntat del Sindicat de Llogaters, que ha impulsat la normativa catalana, és tirar endavant un canvi legislatiu que dificulti la suspensió de la llei als tribunals.El sindicat i els partits signants del comunicat també demanen a Sánchez que no es faci enrere en el seu compromís de regular els lloguers a tot l'Estat. Sobre el paper, l'acord amb Podem està tancat però diverses veus del PSOE dins l'executiu, amb la vicepresidenta econòmica Nadia Calviño al capdavant, han manifestat reiteradament la seva voluntat d'aparcar la mesura.Al comunicat fet públic avui, els partits recorden que en els darrers cinc anys el preu dels lloguers ha pujat 30 cops més que els sous a l'estat espanyol i que des del 2013 el preu mitjà dels lloguers ha pujat un 50%.Les esquerres del Congrés defensen que la regulació ja era necessària abans de la pandèmia i que amb l'arribada de la Covid-19 és més urgent que mai. "Els preus de lloguer fan que disminueixi dràsticament la renda en mans de la ciutadania", argumenten.

