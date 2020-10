Tortosa modifica el pla urbanístic per poder retirar el monument franquista de l'Ebre

Silueta del monument, amb el campanar del Roser i el Pont de l'Estat, a Tortosa. Foto: Sílvia Berbís

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat, amb l'únic vot contrari del regidor de Ciutadans, la modificació del POUM per retirar el monument franquista del riu Ebre del catàleg d'edificis i conjunts històrics i artístics, que va impulsar una moció ciutadana.S'ha fet en un plenari extraordinari aquest divendres al matí, que ha estat marcat pels retrets creuats, retrets per la consulta de fa quatre anys, per la inacció d'uns i altres, per fer-ne electoralisme i per haver-lo catalogat el 2006. El Departament de Justícia s'ha compromès pagar i executar la retirada del monòlit un cop acabi el tràmit, que ha de donar per definitiu la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre.Els principals retrets a Junts per Tortosa han estat per la consulta que el 2016 va demanar a la ciutadania de Tortosa què en volia fer del monòlit. El regidor de la CUP, Sergi Arnau, ha dit que la consulta "va ser un error de les esquerres tortosines que es van deixar arrossegar per la manca de voluntat de la dreta tortosina de retirar el monument". "És una consulta que ni ara els seus promotors defensen. Al feixisme no se'l consulta, se'l combat i se'l destrueix", ha apuntat.El debat, amb els portaveus abocats a l'hemeroteca, s'ha allargat amb retrets sobre els posicionaments dels grups municipals respecte al monument, la seva catalogació, la consulta i fins i tot l'ús electoralista que se'n fa en estos moments. L'alcaldessa Meritxell Roigé ha defensat que el seu partit mai va fer campanya per la reinterpretació del monòlit, ni n'ha bloquejat la retirada, ni va donar suport a catalogar-lo al POUM. "Les esquerres no van retirar el monument, no van fer absolutament res per treure'l, no van fer cap demanda a ningú, ni a la Generalitat ni a l'Estat i van protegir-lo al POUM de Tortosa. Això és el que van fer. El van protegir vostès i a partir d'aquí vam decidir tots plegats portar a terme una consulta, de forma encertada o no encertada", ha dit Roigé, apel·lant al grup Movem Tortosa."No van fer campanya com a partit però molts dels seus representants es van posicionar", ha replicat Jordi Jordan, portaveu de Movem. "Deixem d'utilitzar aquesta picabaralla. Els matisos no són importants i pel que fa a responsabilitat hem d'actuar d'una vegada per totes de forma coordinada i deixant l'electoralisme que es fa evident els últims mesos per part de molta gent", ha demanat Jordan.També el portaveu d'ERC, Xavier Faura, ha demanat que s'abandonin les retrospectives i els retrets i se celebri que la descatalogació ha tingut el suport del plenari. "Puc estar d'acord que la situació prèvia al dia d'avui ha estat un cúmul de despropòsits però mirem endavant", ha defensat. D'altra banda, Faura ha rebutjat que la Generalitat sigui responsable que el monòlit segueixi al mig de l'Ebre. "La Generalitat ha intentat esbrinar jurídicament de qui és, que és propietat de l'Estat i ha començat la tramitació per treure'l. No és inacció de la Generalitat sinó que assumeix allò que l'Estat no vol fer", ha recordat.El tinent d'alcalde i portaveu del PSC de Tortosa, Enric Roig, ha refermat el posicionament del grup socialista a la ciutat respecte del monument. "El que portem al plenari és un pur tràmit administratiu pel qual no canviarà res pel que fa a poder retirar el monument. Tots estem en eleccions i el volen fer entrar en campanya", ha dit Roig. "Les lleis de memòria històrica les ha fet el meu partit, lliçons cap", ha recriminat apel·lant ERC.Però el portaveu republicà ha recordat que el tràmit és "imprescindible" perquè la catalogació li dona un valor arquitectònic que serviria de "munició" a aquells que vulguin interpretar l'excepció que contempla la llei 52/2007 de memòria històrica -esmena que considera excepcions de la retirada del domini públic les obres artístiques o arquitectòniques- i podrien presentar un contenciós administratiu si es retira. "És imprescindible la seva descatalogació perquè en cas contrari ajudem la gent que vol evitar la seva retirada i que intenten demostrar que té un valor arquitectònic", ha apuntat Faura.L'únic regidor que s'ha oposat a treure el monument franquista del catàleg del POUM ha estat Miquel Albacar, de Ciutadans, que ha defensat que cal impulsar l'opció que va guanyar la consulta del 2016, la seva reinterpretació, que va rebre el suport de més del 68% dels votants. "Cap partit a la ciutat ha tret tants vots i cal escoltar la gent del carrer i actuar en conseqüència", ha insistit.La descatalogació que ha d'acabar d'aprovar la CUTE va ser impulsada a través d'una moció ciutadana de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa. En un comunicat aquest divendres, han assenyalat que "és un dia important" per a la ciutat perquè l'entenen "com el primer pas necessari i imprescindible cap a la seva retirada definitiva".L'agrupació qualifica la votació del consistori "d'històrica", tot i lamentar que "arriba molt tard", i la celebren com una "petita victòria" a molts anys de lluita. Finalment, la Comissió ha demanat "rigor i celeritat" perquè es tregui del riu com més aviat millor. "El monument franquista més gran de Catalunya ha de tenir els dies comptats", han demanat.

