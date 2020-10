Els mercats de Barcelona posaran en marxa una plataforma de venda en línia

Els 43 mercats de la ciutat de Barcelona s'adaptaran a la realitat provocada per la pandèmia i oferiran els seus productes en línia a partir de la primavera de l’any que ve. Els més de 2.000 paradistes de la ciutat tindran la possibilitat de tenir la seva parada virtual en una plataforma comuna de tots els mercats. La iniciativa forma part del Pla de Digitalització del Sistema de Mercats, dotat amb 2.810.800 euros, i inclou una remodelació dels edificis, on s’hi instal·laran més pantalles i taquilles perquè els clients puguin recollir la seva compra fora de l’horari d’obertura dels establiments.“L’objectiu de la nova plataforma és que els mercats es projectin més enllà de les parets dels seus equipaments per facilitat la compra a la clientela actual", ha explicat el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Jaume Collboni. Els clients podran fer la compra per la web o l’aplicació i tindran diverses opcions per recollir la comanda: al mateix comerç, a domicili o bé en unes taquilles que s’habilitaran als mercats.Encara s’està acabant de detallar com funcionarà el repartiment i en les pròximes setmanes es posarà en marxa un concurs públic en les pròximes setmanes perquè diferents operadors especialitzats s’hi puguin presentar.El nou mercat en línia s’acompanyarà de canvis en l’aspecte tradicional dels mercats, que “es posaran al dia”, ha assegurat Collboni. Seran canvis en la “infraestructura logística” que permetran fer-los més funcionals. La instal·lació de taquilles, pantalles digitals per promocionar productes, un sistema per conèixer i analitzar els consums, o sistemes per conèixer la dinàmica d’afluència de cada mercat són alguns dels canvis més significatius.Sobre el control d’aforaments, al març a causa de la pandèmia es van començar a instal·lar sensors que registren l’afluència de cada mercat. Aquesta informació es considera “imprescindible” en el moment actual i per aquest motiu també s’aplicaran a la resta de mercats.Tot aquest pla anirà acompanyat d’un “sistema centralitzat de dades”, ha informat Collboni. Així, per tal de connectar tots els dispositius s’instal·larà fibra òptica als mercats i diversos sensors climàtics i elèctrics que serviran per detectar qualsevol anomalia.

