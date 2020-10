Reapareix la viròloga que va fugir de la Xina: «El coronavirus va ser alliberat expressament, és una arma biològica»

-Dra. Li-Meng Yan: “voy a difundir el mensaje antes de que me maten, porque la población merece saberlo, no me van a asustar”



La viròloga de Hong Kong que va fugir als Estats Units per explicar "la veritat" sobre el coronavirus, Li-Meng Yan, ha parlat per primera vegada en un canal espanyol. Ho ha fet a Cuarto Milenio , presentat per Iker Jiménez, on ha mantingut la seva contundent versió sobre el coronavirus: "El que puc dir és que va ser alliberat expressament", afirma sense cap dubte.La investigadora explica que a la Xina "tenen unes habilitats molt ben desenvolupades en aquest tipus de dissenys, amb laboratoris controlats pel partit comunista. No només allà, sinó també a Hong Kong i a l'estranger". A més, assegura que "part del món científic es va involucrar per donar suport a les proves falses, treballant juntament amb gent de l'OMS" perquè "això no ho pot fer un sol laboratori o un grup de persones".En laboratoris com el que ella treballava, argumenta que hi ha "protocols molt estrictes", com ara que "per treballar dins has de passar per una verificació d'antecedents del govern, sotmetre't a una vigilància del personal les 24 hores del dia i aprovar uns examens molt durs", al mateix temps que "per als experiments amb animals has de treballar amb altres persones i dutxar-te cada vegada que entres i surts".D'aquesta manera, Yan explica que "cap ésser viu, excepte els humans, poden sortir del laboratori. Per tant, no hi ha forma humana que el virus s'hagi escapat per accident. Potser això pot passar en laboratoris comuns per a patògens comuns, però el nostre govern no és tan idiota. És una gestió a nivell armamentístic, no són tan idiotes", exclama.En un informe, la viròloga defensa que "el SARS-CoV-2 no és només una arma biològica, sinó una arma biològica molt nova i sense restriccions". Aquest concepte no és seu, està "definit per l'Academia de Ciències Militars de la Xina, per un dels majors experts en armes biològiques. Aquest armament té unes característiques que li permet fer mal o fins i tot matar a gran escala". En aquest sentit, diu que "estava dissenyat per atacar humans i per això no va necessitar cap adaptació".En segon lloc, Yan diu que el la Covid-19 "es contagia a través de l'aire i del sistema respiratori. Per suposat la transmissió en humans és molt important". I un tercer i definitiu apartat és "la resistència al medi ambient. És estable en diferents entorns i resulta fàcil de transportar cap a l'objectiu. Si analitzes el SARS-CoV-2, és una combinació perfecta. La situació empitjora encara més perquè els asimptomàtics contribueixen a l'expansió del patogen al seu voltant, fent més mal i provocant la paralització del món econòmic".Per això, afirma Yan, "és tan terrible i n'hi diem 'arma biològica sense restriccions'". Per acabar, la viròloga respon una pregunta freqüent: "Una altra cosa que la gent pensa és que els creadors de l'arma han de tenir l'antídot. Sobre això, el que puc dir és que la gent de la Xina ja no s'infecta, i no és per les vacunes. És perquè van utilitzar hidroxicloroquina des del principi".Yan, que ja ha explicat en alguna ocasió que pateix per la seva seguretat, vol seguir donant la seva versió fins al final: "Difondré el missatge tant com pugui, i demostraré els fets perquè la gent els verifiqui abans que em matin. Tot el món ha de saber la veritat i no m'espantaran".Iker Jiménez ha anunciat que diumenge revelaran en un nou programa què hi ha al darrere de la viròloga. De moment, però, se sap que l'informe de Yan, titulat 'Característiques inusuals del genoma del SARS-CoV-2 que suggereixen una sofisticada modificació en laboratori en lloc d'una evolució natural', està avalat per la Rule of Law Society, organització presidida per Steve Bannon, gurú de l'extrema dreta que dirigir l'estratègia de Donald Trump durant la campanya electoral i els seus primers mesos com a president dels Estats Units.

