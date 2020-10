900 euros de multa i tres mesos de retirada de carnet per l'home que va matar una nena de 4 anys

El Jutjat Penal 5 de Girona ha condemnat a 900 euros de multa i a tres mesos de retirada de carnet el conductor que va matar una nena de 4 anys a Bonmatí (Selva) el maig del 2016. La sentència conclou que l'acusat, Alejandro Abadía, es va distreure al volant, perquè estava apujant la finestreta, i que no hi ha evidències que conduís de manera temerària ni anés begut quan va provocar l'accident.



De fet, el jutjat diu que és "perfectament possible" que l'home hagués pres whisky quan va arribar a casa seva després de fugir del lloc. I que per això, quan els Mossos el van detenir, va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. La sentència, que ha avançat el Diari de Girona, el condemna per homicidi imprudent amb l'atenuant de dilacions indegudes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor