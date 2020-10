VÍDEO Un conegut humorista se'n va a Matadepera a «caçar bitllets»

Què està passant a Matadepera? Demà en @joeldiazbrah es transforma en caçador de bitllets per esbrinar-ho! 🍄🍁🍂 #apmtv3 pic.twitter.com/m9q5Es0Cis — ALGUNA PANDÈMIA MÉS? (@APM) October 20, 2020

La fama de Matadepera com a " municipi ric " ha traspassat la frontera de la realitat i arriba a la petita pantalla de la mà del programa d'humor APM de TV3. Concretament, al capítol d'aquest divendres, en un gag en què el seu col·laborador Joel Díaz es convertirà en "caçador de bitllets".Ho farà al bosc i equipat amb un cistell, i fins i tot, una navalla, coincidint amb l'inici de la temporada de bolets. S'ha pogut veure en aquest avançament que ha fet el mateix programa a Twitter.Dies enrere, el municipi vallesà es va convertir en el més ric de Catalunya i de l'Estat, amb una renda mitjana de més de 218.000 euros per habitant, fet que va tenir molt ressò per la pujada de la xifra respecte a l'any anterior.

