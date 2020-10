ERC s'imposaria a les eleccions amb quatre diputats de marge sobre JxCat, segons el CEO

ERC guanyaria ara les eleccions al Parlament, amb 35-36 diputats, per davant de JxCat, amb 31-32. Ho assenyala l'Enquesta sociopolítica. 2020 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), feta pública aquest divendres -i amb treball de camp entre el 29 de setembre i el 9 d'octubre-, la qual també apunta que l'independentisme no aconseguiria l'objectiu fixat de superar el 50% de vots a candidatures i es quedaria en el 48%, aproximadament la mateixa situació en què es troba ara. Tot i això, podria créixer en representants, passant dels 70 actuals fins a 72-75.L' anterior baròmetre del CEO apuntava a un empat entre ERC i JxCat que es trencaria ara en favor dels republicans, que obtindrien dos escons més dels que els pronosticava aquell sondeig, mentre que la formació de Carles Puigdemont en perdria un. Per darrere, el PSC aconseguiria el tercer lloc, amb 24-25 diputats, per davant de Cs, que cauria fins als 16-17. Els comuns, al seu torn, n'obtindrien 8-9 i tant el PP (7-8) com la CUP (6-7) recuperarien el grup propi. Finalment, Vox entraria i també podria evitar el mixt (4-6). El CEO, però, no preguntava explícitament pel PDECat, les citacions al qual anaven a "altres" (3,6%).En el cas que se celebressin unes noves eleccions espanyoles, ERC també tornaria a ser la força més votada i obtindria 14-15 escons (ara en té 13), seguida del PSC, que repetiria els 12 actuals. En tercer lloc, JxCat passaria de 8 a 9, mentre que els comuns mantindrien els 7 o en perdrien un, el PP creixeria de 2 a 3, Vox retindria els 2 actuals i tant la CUP com Cs caurien de 2 a 1. L'independentisme, per primer cop, aconseguiria la meitat dels diputats triats a Catalunya, tot i quedar lluny del 50% de vots.Pel que fa a la valoració de líders, l'únic que aprova és Oriol Junqueras, amb un 5,61 sobre 10, seguit per la també republicana Marta Rovira (4,9). Per darrere, es troben Salvador Illa (4,7) i Jaume Asens (4,72), tot i que al dirigent dels comuns només el coneixien el 54,9% dels enquestats. Obté bona nota també Carles Riera (4,6), igualment amb notorietat limitada (55,3%), per davant de Jèssica Albiach (4,23 i notorietat del 44,6%), Quim Torra (4,19), Carles Puigdemont (4,17) i Miquel Iceta (4,01). Els pitjor valorats són Carlos Carrizosa (2,28), Lorena Roldán (2,32) i Alejandro Fernández (2,75).La valoració de la gestió del Govern de la Generalitat els darrers mesos cau del 4,07 al 3,88 sobre 10, amb un 51,2% de suspensos i un 46,7% d'aprovats. Se situa per sobre, però, de la del govern espanyol, que també empitjora del 3,84 al 3,54, rebent un 60% de suspensos i un 39,1% d'aprvats.

