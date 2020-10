​La nova «app» per pagar l'autopista amb el mòbil

, companyia del grup Abertis, acaba de presentar Awai, una app totalment gratuïta que permet el pagament del peatge amb el mòbil. La nova aplicació, disponible a partir del mes d’octubre per a sistemes IOS i Android, es posa en marxa a l’autopista C-32 i permet obtenir els diferents descomptes per recurrència i alta ocupació disponibles pel tram Castelldefels-el Vendrell.Autopistas explica que amb aquest projecte "dona un pas més en la seva aposta per la innovació i en la seva oferta de noves solucions i tecnologies en la gestió d’infraestructures" amb l'objectiu d’oferir la màxima agilitat en el pas pel peatge i el millor servei al client a l’autopista.“Awai és una app amb una tecnologia en la que el mòbil es converteix en el propi mitjà de pagament a través d’antenes BlueTooth situades a l’autopista. Aquest sistema permet agilitzar el pas pel peatge i aplicar els descomptes amb els que ja compta aquesta autopista”, destaca Xavier Serra, director d'Innovació i Tecnologia d’Abertis Autopistas.El primer pas per utilitzar Awai és descarregar l’aplicació i registrar-se amb les dades personals; a continuació, cal introduir les dades de la targeta bancaria i, per últim, es valida el registre amb un SMS.Per utilitzar l’aplicació cal tenir activades les dades, bluetooth i ubicació al dispositiu mòbil. A partir d’aquest moment, només caldrà situar el mòbil al quadre de comandament del vehicle i tenir l’App oberta per poder realitzar el viatge amb la màxima comoditat. En apropar-se al peatge per les vies senyalitzades com Awai, la barrera s’obre i el client rep al moment el tiquet en el seu mòbil.Amb Awau els clients podran gaudir, en funció dels seus trajectes, dels diferents descomptes que ja existeixen a l’autopista C-32: Fins a un 30% d’estalvi amb la tarifa reduïda de dilluns a divendres en pagaments amb l’app, 30% de descompte al peatge de Vallcarca si es realitzen més de 17 viatges al mes, de dilluns a divendres i 40% de descompte si viatgen tres o més passatgers.A més, Autopistas regalarà un suport per a smartphones als 1.000 primers clients que es descarreguin l’aplicació.

