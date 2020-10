Empat tècnic sobre la independència: 45,5% pel «sí» i 46,3% pel «no»

Gairebé hi ha tants catalans que volen la independència com que la rebutgen. Així ho assenyala una nova enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que s'ha fet públic aquest divendres i que apunta que el 45,5% responen "sí" a la independència i un 46,3%, que "no". En l' anterior sondeig d'aquest ens demoscòpic , el "no" s'imposava clarament, amb el 50,5% de les adhesions, mentre que el "sí" es quedava en el 42%.Pel que fa a quines opcions són millors en relació a la situació actual de Catalunya, la preferida, per un 51,9% dels enquestats, és pactar un referèndum amb l'estat espanyol, mentre que un 26,7% opina que vol seguir sent una comunitat autònoma d'Espanya. En canvi, només un 15,4% defensa declarar la independència unilateralment.L'enquesta, però, també demana quina seria la segona opció preferida, en cas que la prioritària no fos viable. Si se sumen les dues opcions preferides, el referèndum pactat creix fins al 82,5% (lògic, essent el punt intermig), mentre que seguir sent una autonomia queda en el 51,7% i la independència unilateral creix, però es queda en el 37,3%.En tot cas, l'autodeterminació manté un gran suport, ja que tres quartes parts dels enquestats defensen que els catalans tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum. En concret, un 54,8% hi està molt d'acord, un 21,5% bastant d'acord, un 2,2% ni d'acord ni en desacord, un 8,7% hi està bastant en desacord i un 9,5%, molt en desacord. El rebuig, per tant, es queda en el 18,2% i fins i tot el 62,8% de votants socialistes ho defensa.Pel que fa a la forma de govern preferida -sense entrar en si ha de ser en un estat català o espanyol-, un 71,1% defensa la república i només el 14,5%, la monarquia, incloent un 51,9% de votants del PSC republicans i sols un 29,5% de monàrquics. De fet, la monarquia espanyola és la institució menys valorada pel que fa a la gestió de la crisi de la Covid, amb un 1,86, per bé que només aproven els Mossos d'Esquadra (5,92), l'ajuntament (5,37) i l'Organització Mundial de la Salut (5,29).

