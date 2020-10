Trump i Biden, empaten; guanya Welker

La guanyadora de la nit ha estat clarament la presentadora del debat, Kritsen Welker , que ha sabut dirigir el cara a cara entre Donald Trump i Joe Biden, preguntar als dos candidats pels temes que s'havia proposat preguntar i ha sabut interrompre o ser incisiva quan ha tocat.Pel que fa als principals protagonistes, els dos candidats, han empatat, cap dels dos ha sigut superior a l'altre. Una enquesta exprés de la cadena de notícies CNN, sempre més favorable als demòcrates, donava com a guanyador a Joe Biden per 53% a 39%, però en canvi la de l'ABC donava guanyador a Donald Trump 51 a 49%. Un resultat molt ajustat i que podríem catalogar com un empat.Donald Trump ha demostrat que també sap debatre sense ser mal educat ni mal carat com en l'anterior debat i Joe Biden ha pogut seguir sent la persona empàtica que coneixen els nord-americans tot i que quan ha calgut també ha estat enèrgic i combatiu.Aquest segon i definitiu debat, s'ha celebrat havent ja votat quaranta-set milions d'estatunidencs, una xifra mai vista, gairebé vuit cops superior a la de fa quatre anys. A part de l'efecte produït per la pandèmia de la covid-19, possiblement també ens indica que la participació serà una mica superior a la participació del 2016 que es va situar en el 55%, un punt per sota de la mitjana de la participació en les eleccions presidencials americanes, que sempre és extremadament baixa amb comparació a les que tenim a casa nostra.Si, la participació puja, encara que sigui poc, i sobretot és en estats claus com Wisconsin, Michigan o Pennsilvània, és molt probable que li acabi donant la presidència al candidat demòcrata Joe Biden, tal com ja van indicant la majoria d'enquestes en els darrers mesos i hem pronosticat en aquests articles des d'abans de la pandèmia de la covid-19. Segons les enquestes (i no en són pas poques, que només en els darrers tres dies se n'han publicat més d'una quarantena) el noranta-cinc per cent dels que aniran a votar ja tenen el vot decidit.En el debat d'aquest divendres, per tant, els dos candidats lluitaven per no desmobilitzar a ningú dels seus, fet que han aconseguit perquè no han comès erros de gruix, i per altra banda per mobilitzar el cinc per cent d'indecisos. Com ja he mencionat, cap dels dos candidats ha sortit reforçat del debat, els dos han sabut fixar el missatge en els temes que són més forts, i han escorregut el bulto en els punts on no ho eren tant.Els teleespectadors hem pogut veure un debat de veritat, un debat on els dos candidats han pogut explicar els seus programes electorals i on sobretot no hi ha hagut paraules fora de to com ara fa un mes. Així i tot, Donald Trump no s'ha pogut estar de dir una frase que clama el cel: "Possiblement jo sigui el president que més ha fet per la comunitat afroamericana juntament amb Abraham Lincoln". És evident que ha obviat a presidents com Kennedy o Johnson, que van promoure amb lleis la igualtat entre blancs i negres a la dècada dels seixanta, per no mencionar a Barack Obama que va ser el primer president afroamericà.En resum un bon debat però avorrit per a tots aquells que esperaven un Trump agressiu. Útil, això sí, perquè finalment hem vist un cara a cara on els candidats han pogut explicar els seus programes electorals.El primer dia de l'any, en aquesta mateixa columna titulava amb "Serà la participació, estúpid" fent un petit canvi de paraules amb la mítica frase de l'assessor de Bill Clinton en la campanya de les eleccions de 1992 on va dir "serà l'economia, estúpid". Ara, a onze dies per les eleccions mantinc el títol d'aquell article que us vaig escriure el primer dia de l'any: les eleccions les guanyarà Joe Biden si la participació puja i si puja en tres estats claus: Wisconsin, Michigan i Pennsilvània.La setmana vinent, pocs dies abans de les eleccions, faré el meu pronòstic de resultat als col·legis electorals perquè després d'un any escrivint sobre les eleccions crec que els analistes ens hem de mullar i donar als lectors el que esperen de nosaltres: un pronòstic de resultat.

