Àlex Arenas aposta per tancar les escoles dues o tres setmanes i veu un «error» la posició «inamovible» d'Educació

El físic i investigador de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Àlex Arenas ha considerat que caldria tancar les escoles "com a mínim dues o tres setmanes" per poder fer els estudis de seguretat necessaris per plantejar com poden passar els alumnes el que queda de tardor i hivern. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afirmat que la posició "inamovible" del Departament d'Educació sobre mantenir la presencialitat tot i l'empitjorament de la pandèmia a Catalunya és un "error"."Aquesta posició s'ha de reconsiderar urgentment", ha assegurat. Arenas ha apuntat que ara no es donen per exemple les condicions per a una bona ventilació. Ha afegit que les setmanes que els centres tanquessin, podrien ser "recuperables a l'estiu".L'investigador ha afirmat que la posició d'Educació "no fa bé a ningú" i ha alertat sobre el risc que els nens, asimptomàtics majoritàriament, puguin passar el virus a la comunitat. Arenas ha fet referències a estudis d'Israel amb positivitats més altes entre alumnes que adults i ha defensat que "no és diferent a Israel que a Catalunya". Ha afegit que no es pot actuar per compartiments i ha reivindicat que l'àmbit educatiu no viu "independent de la transmissió comunitària".

