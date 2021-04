Risc de rebrot a comarques i municipis d'interès especial

Evolució risc de rebrot a comarques i municipis d'interès especial

Percentatge de vacunats del total de la població

On són les escoles amb aules confinades?

Com evoluciona la pandèmia de coronavirus a Catalunya? Quins indicadors cal tenir en compte per avaluar l'impacte de la Covid-19 al nostre país, al conjunt de l'estat espanyol i de la Unió Europea?A continuació, els mapes i gràfics imprescindibles per analitzar la situació de la pandèmia: el risc de rebrot, l'evolució i distribució d'escoles amb aules confinades, la incidència acumulada per 100.000 habitants i l'evolució del percentatge de PCR positives i la velocitat de propagació, l'avanç de la campanya de vacunació , entre altres indicadors clau.El risc de rebrot es mesura amb l'índex EPG, el qual combina la ràtio dels contagis dels darrers 14 dies i la velocitat mitjana de propagació de la darrera setmana (excloent els casos en residències), mentre que la ràtio setmanal de contagis indica la quantitat de positius per cada 100.000 habitants del dia de referència i els sis anteriors. La xifra de morts és la suma de les defuncions del dia de referència i els sis anteriors, en termes absoluts.Dades d'hospitalitzats i en UCI en cada moment, no acumulades i, en el segon cas, incloent tant la xarxa pública com privada d'hospitals. Alerta: les dades dels últims tres dies són provisionals i pateixen retards en les notificacions.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que el percentatge de positius en les PCR no superi el 5%, indicador que la pandèmia està controlada i la quantitat de contagis no detectats és mínim.La Rt és un mesura per avaluar la velocitat de propagació d’una epidèmia i, en concret, assenyala el nombre mitjà de persones infectades per una persona infecciosa. Si és superior a 1, el nombre de contagis diaris creixerà i, si és menor, remetrà progressivament.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 27 de març i el 2 d'abril. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 27 de març i el 2 d'abril. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.Les dades fan referència a la quantitat acumulada de persones que han rebut, com a mínim, una dosi d'alguna de les vacunes.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la vacunació, en termes absoluts i relatius, i en la població general i en residències, amb dades del 7 d'abril. Les dades de població i de percentatge de vacunats de residències és aproximat (pot ser superior a 100% perquè la dada exacta d'usuaris dels centres es desconeix). També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada centre afectat pel coronavirus (boleta), es desplega el seu nom, l'estat (obert o totalment confinat), el nombre de grups confinats i el municipi on es troba. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom del mapa manualment, per acostar-se a un municipi o seleccionar millor algun centre.: dades del 27 de març.Les dades fan referència a cada dia i d'acord amb la informació remesa per cada centre i, per tant, pot tenir algun error o retard.Passant el cursor per damunt de cada província, n'apareix el nom, la ràtio de contagis setmanals per cada 100.000 habitants.Passant el cursor per damunt de cada estat, n'apareix el nom, la ràtio de contagis setmanals per cada 100.000 habitants i la de morts setmanals per milió d'habitants.