​El Parlament Europeu es nega a finançar les corrides de toros

El Parlament Europeu ha insistit que la tauromàquia no es pot finançar amb els fons agraris europeus. Com a part de la seva posició de cara a les negociacions amb els estats sobre la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), l’Eurocambra ha rebutjat donar subvencions a les “granges de bestiar boví” destinat a “curses de braus” per 335 vots a favor, 297 en contra i 60 abstencions.La cambra ja va defensar el 2015 la supressió d’aquestes ajudes i ara l’ha ratificat abans de negociar tot el paquet de reformes de la PAC amb les capitals.Les converses s'allargaran els pròxims mesos i no s'espera que la reforma de la PAC pugui entrar en vigor abans del 2022.

