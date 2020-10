Salut defensa que el toc de queda podria «coexistir» amb el tancament de bars i restaurants

Altres notícies que et poden interessar

La "major interacció social" es produeix durant el dia i no durant la nit. Amb aquest argument, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat que un toc de queda podria "coexistir" amb el tancament de bars i restaurants, una restricció que fa una setmana que està vigent. En una entrevista a TV3, Vergés ha exposat que les dues limitacions podrien conviure, de la mateixa manera que un altre plantejament, apuntat aquest dijous pel conseller d'Interior, Miquel Sàmper, seria que una mesura substituís l'altra.Amb tot, la consellera ha subratllat que es tracta de dues mesures de salut pública "independents" i que a partir de la setmana vinent, amb les dades sobre la taula de les restriccions que es van començar a aplicar fa una setmana, prendran les decisions que considerin. "Farem limitació de mobilitat o toc de queda sense descartar res, quan ho creguem necessari", ha explicat.Sí que ha manifestat que la prioritat de la Generalitat serà que tota mesura que es prengui es gestioni des del Govern. Aquest dijous, la Moncloa i les autonomies van decidir ajornar l'aplicació del toc de queda per les discrepàncies entre territoris sobre la fórmula per implantar-lo. "Les decisions han de venir d'aquí i no d'una reunió interterritorial que digui que s'han de prendre per a tothom igual i sense aclarir la forma jurídica", ha assegurat Vergés, De fet, ha avançat que, en cas de decidir el toc de queda, el sol·licitaran via autorització judicial, com ha fet el País Valencià, a no ser que s'especifiqui que només es pot decretar sol·licitant l'estat d'alarma. A hores d'ara, govern espanyol i autonomies estan a l'espera d'un informe jurídic.En tot cas, Vergés també ha puntualitzat que, si és "necessari" demanar l'estat d'alarma per preservar la salut de la ciutadania, faran el que calgui. Primer, però, ha afegit, cal esperar quins "fruits" donen les dràstiques mesures que es van prendre la setmana passada amb la clausura de la restauració i la limitació d'aforaments als comerços. A més, ha apuntat que el grau de compliment de la ciutadania aquest cap de setmana serà també un termòmetre a l'hora d'avaluar si cal anar més enllà.Vergés ha reconegut que l'atenció primària està fent en aquests moments un "esforç organitzatiu inhumà". També que cada centre hospitalari té el seu pla de contingència per poder conservar la seva activitat ordinària a més d'atendre la urgència de la pandèmia, motiu pel qual ha assegurat que la situació és "més complexa" que el mes de març a nivell organitzatiu. És per aquest motiu que ha demanat poder tornar a contractar estudiants dels últims cursos d'infermeria i medicina per reforçar les plantilles. Ha recordat que en aquests moments s'està treballant en un pla d'enfortiment de la primària i que s'han buscat espais alternatius per a la campanya de vacunació de la grip.La consellera s'ha mostrat visiblement molesta amb les acusacions que en els darrers dies li ha adreçat l'epidemiòleg Oriol Mitjà. Aquest dijous, el doctor va assenyalar en una entrevista a Catalunya Ràdio la "lentitud" i l'excés de "burocràcia" que, segons el seu criteri, va provocar una gestió deficitària de la situació a les residències, on es van produir un alt percentatge de morts. "La ciutadania no es mereix això, no hem d'entrar en polèmica en aquests termes. Hem sigut transparents sempre i les decisions tenen molta gent darrere", ha replicat Vergés, que ha negat que hi hagués "picabaralla política" al Govern per la gestió de la pandèmia.

