Piqué: «És una barbaritat que el Barça s'hagi gastat diners en criticar-nos»

Enmig de la moció de censura contra el president del club, Josep Maria Bartomeu, Gerard Piqué es mostra crític amb la direcció. "És una barbaritat que el Barça s'hagi gastat diners en criticar-nos", explica en una entrevista a La Vanguardia sobre el cas del Barçagate . El jugador blaugrana assegura que manté una relació "cordial" amb el president Bartomeu, però que "hi ha coses que queden".En aquest sentit, Piqué s'ha referit a la moció de censura contra Bartomeu com una mostra que "el club està més viu que mai", sobretot tenint en compte que s'han aconseguit recollir més de 20.000 firmes. Ara bé, sobre la data de les eleccions a la direcció del club Piqué no s'ha volgut mullar, tot i que assegura que si es fes un referèndum exercir el seu dret a vot com a soci.Respecte a la decisió de fer el canvi de fer fora a Valverde a mitja temporada, Piqué ha reconegut que "no ho va veure lògic" i que malgrat que s'involucrés als capitans en aquesta decisió, ell assegura que van respondre que allò era competència de la direcció. "Nosaltres vam dir: Senyors, aquesta és una decisió que heu de prendre vosaltres", assegura el blaugrana.Sobre Koeman, assegura que li dona "bones sensacions" i es mostra satisfet respecte a com s'ha començat la temporada: "la derrota contra del Getafe va ser un cop inesperat. A veure què passa al clàssic". Així i tot reconeix que el Barça ja no és el que era, i que tot ha anat a menys des del 2015. "Vam tocar el cel amb un triplet el 2015 i a partir d'aquí el club ha anat caient en lloc de créixer, i aquesta tendència és inapel·lable", constata el jugador.

