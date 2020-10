El País Valencià tirarà pel dret i aplicarà el toc de queda fins al 9 de desembre

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que prepara un decret per aplicar el toc de queda al País entre dotze de la nit i sis de la matinada fins al 9 de desembre. Puig ho ha dit després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut, on el conjunt de les autonomies no ha consensuat aquesta mesura Puig ha encarregat el decret a l'Advocacia del govern autonòmic i a la Conselleria de Salut, i tan bon punt el tingui redactat l'enviarà al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià perquè hi doni el vist-i-plau. Un dels objectius és arribar al Nadal amb la "millor situació sanitària possible" tenint en compte l'augment de l'activitat comercial que tradicionalment hi ha en aquelles dates.Puig ha lamentat que el Consell Interterritorial no hagi consensuat la mesura del toc de queda, i davant d'aquest escenari ha avançat que el País Valencià prendrà "les seves decisions". Ha desitjat que finalment les comunitats acordin la restricció però ha indicat que la seva comunitat esperarà la resta "fent camí".Sobre la tria de la franja horària per al toc de queda, Puig ha subratllat que és en aquestes hores quan s'han detectat "situacions no permeses que disparen els contagis". Per això el toc de queda afectarà tota la població valenciana a excepció de la gent que va a treballar i de la que va a atendre urgències sanitàries o persones dependents.La mesura busca "limitar el principal focus de contagi", que Puig ha detallat en les reunions de caràcter social, els 'botellons' o les festes privades, esdeveniments que "finalment acaben essent molt perjudicials per al conjunt de la societat".Finalment Puig ha indicat que la restricció de la mobilitat nocturna té tres objectius: Frenar el virus i protegir la salut, evitar prendre mesures més dures i restrictives en les properes setmanes i arribar a les setmanes prèvies a Nadal en "la millor situació sanitària possible" davant l'augment de la mobilitat i de l'activitat comercial d'aquestes dates.

