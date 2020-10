Rècord de contagis de la segona onada a Espanya: 20.986 positius

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 34.521 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 155 més que dimecres. Segons l'últim informe del Ministeri, 570 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 110 s'han produït a Castella i Lleó, 109 a Madrid i 60 a Andalusia. A Catalunya n'hi ha hagut 12.L'informe d'aquest dijous del Ministeri de Sanitat sobre la situació de la pandèmia elimina la taula d'hospitalitzacions des del març passat i la substitueix per la que detalla la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals. En aquest sentit informa que en aquests moments hi ha 14.160 pacients hospitalitzats per covid-19, que ocupen l'11,80% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 2.663 persones, el 10,68% de llits.També hi ha 1.966 ingressos en UCI, un 21,85% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya, n'hi ha 355, el 28,96% del total. En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.907 persones hospitalitzades per la infecció i 1.479 han estat donades d'alta.