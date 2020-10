Tempesta política a les Illes per un gintònic nocturn de la presidenta

Polèmica a les Illes suposat incompliment de les restriccions horàries a l'activitat de bars i restaurants per part de la presidenta balear, Francina Armengol. El PP ha exigit la dimissió "immediata" de la mandatària després que transcendís la presència d'Armengol en un bar més enllà de la una de la matinada, amb un conseller.L'episodi va sortir a la llum perquè el líder del PP balear, Biel Company, va afirmar al Parlament que "una conegudíssima política era a les dues de la matinada en un bar que havia d'estar tancat i que la Policia Local va haver de tancar després de les queixes dels veïns". "Tots hem d'estar a l'alçada, però tots, senyora Armengol", va reblar.L'explicació del propietari del bar Hat, on va acudir la presidenta de l'arxipèlag, és que Armengol va acudir al local la matinada del 7 d'octubre i quan ja marxava, un dels acompanyants va desmaiar-se, raó per la qual es van quedar mitja hora atenent-lo a la porta de l'establiment, segons recull Diario de Mallorca "Eren prop de sis persones, van fer un gintònic cada un i van sortir a un quart de dues, quan un d'ells es va desmaiar", ha relatat el propietari del bar, sancionat per tancar més tard de l'hora límit. La pèrdua del coneixement d'un acompanyant d'Armengol va ser la raó per la qual "la reixa estava oberta per prestar ajuda", segons l'hostaler.Agents de la Policia Local de Palma van acudir al bar, sense identificar Armengol, i van aixecar un acta, després d'una trucada dels veïns. "Vaig estar pendent d'ells, aquesta va ser la meva errada", ha relatat el propietari del bar.

