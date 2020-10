La Plataforma per la Llengua reclama una resposta massiva per la nova llei europea de minories lingüístiques

La Plataforma per la Llengua demana un suport massiu a la nova iniciativa legislativa popular europea per aconseguir que les minories nacionals i lingüístiques del continent puguin accedir directament als fons de la Unió Europea, per tal d'assolir certa llibertat financera sense dependre tant de l'estat on es troben.

La iniciativa, que compta també amb el suport d'entitats com ELEN i FUEN entre d'altres, es presenta amb el nom de "Política de cohesió per a la igualtat de les regions i la sostenibilitat de les cultures regionals". El seu objectiu és el d'assolir més d'un milió de signatures a l'àmbit local i alhora un nombre significatiu de signatures com a mínim a set països de la UE.

La Plataforma per la Llengua ajudarà i promocionarà la iniciativa per assolir les adhesions necessàries que requereix la Unió Europea. L'entitat considera que totes aquelles accions que contribueixin a l'enfortiment de les minories nacionals enfront dels seus estats poden ajudar al reconeixement del català.



A més a més, la iniciativa europea podria permetre que el català sigui considerat un subjecte lingüístic en si mateix, fet que seria beneficiós per a tot el territori però especialment per a la Franja, la Catalunya del Nord, l'Alguer o el Carxe, que són minories lingüístiques a la seva regió, fet que fa que sovint siguin ignorats per les seves regions.