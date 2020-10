Mor Ramon Companys, expresident de la Diputació de Lleida

L'expresident de la Diputació de Lleida i exalcalde de Sidamon, Ramon Companys i Sanfeliu, ha mort aquest dimecres víctima d'un càncer als 71 anys.Tècnic agrícola i militant de Convergència Democràtica, Companys va ser una figura destacada de la política lleidatana durant els anys 80 i 90 com a president de l'organisme provincial del 1987 al 1990 i com batlle del 1979 al 2003. Companys ser també delegat de la Generalitat del 1990 al 1992 i senador per la demarcació de Lleida del 1986 al 1989 i del 2004 al 2008.Al Senat també va ser-hi del 1992 al 1995 però en aquella ocasió, per designació del Parlament de Catalunya.

