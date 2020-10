Josep Baselga: «Hi haurà un canvi radical després d'un hivern molt dur»

Altres notícies que et poden interessar

Josep Baselga, vicepresident executiu i president de l'àrea d'I+D d'oncologia d'AstraZeneca, es mostra convençut de poder aturar el coronavirus aviat, després d'un període complicat: "Tot i que això empitjorarà, solucionarem la malaltia en un termini relativament breu".El prestigiós oncòleg català, actualment a l'empresa que desenvolupa amb Oxford una de les vacunes més avançades (la que ha d'arribar a Espanya), creu que les vacunes marcaran un abans i un després sobre la Covid-19 i fins i tot hi posa data: "Hi haurà un canvi radical després d'una tardor i un hivern molt durs".En el marc del XIX Congrés de Directius CEDE, Baselga es va mostrar satisfet per "polvoritzar" rècords de rapidesa en la creació d'una vacuna eficaç. Segons detalla, hi ha 170 vacunes en marxa i diverses d'elles ja es troben en la fase final dels assajos: "En 10 mesos tenim 10 vacunes en fase 3. El temps habitual per disposar de vacunes és de 10 anys", assegura.Al mateix temps, Baselga demana fer tests massius i tenir dos negatius per abandonar l'aïllament, en cas de tenir símptomes. Sobre els anticossos, diu que seran "molt importants" per canviar la tenència de la pandèmia, i que els desenvolupats per AstraZeneca són "una obra d'enginyeria". L'oncòleg també reivindica la lliçó d'haver rebaixat el temps dels assajos clínics de set mesos a un "amb l'eliminació de la burocràcia".

