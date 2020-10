La Generalitat Valenciana proposa un toc de queda a partir de la mitjanit a tot l'Estat

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha traslladat als agents socials la proposta que plantejarà el govern autonòmic en el Consell Interterritorial d'aquest dijous, per a declarar el toc de queda durant la matinada -de 0.00 a 6.00 hores- fins al 9 de desembre.Puig portarà la petició al Consell Interterritorial d'aquest dijous per declarar aquest toc de queda a tota Espanya però, en cas que la resta de comunitats no ho acceptin, buscarà la fórmula per declarar-ho al País Valencià. Segons han assenyalat, la Generalitat té la intenció que la mesura s'implanti "com més aviat millor".La idea és que el toc de queda duri fins al 9 de desembre per arribar a Nadal amb unes xifres de contagis per coronavirus baixes que permetin compatibilitzar una major mobilitat dels ciutadans per a les festes. La mesura no afectarà els treballadors amb torns de nit.