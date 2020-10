El retret d'Heredia a Cunillera en directe: «Doncs potser que li consti»

— «A mi no em consta.»

— «Doncs potser que li consti, senyora Cunillera.»

La rematada final de Lídia Heredia a Teresa Cunillera sobre el desgavell de les cites per tràmits d’estrangeria, un altre entrevista per ensenyar a les universitats. pic.twitter.com/UcJWSuqrNG — Sergi Caballero (@sergi_caballero) October 22, 2020

El sistema per la reserva de cites per a realitzar tràmits burocràtics o d'estrangeria a l'administració espanyola és un desgavell. Així ho han explicat a Els Matins de TV3 aquest matí de dimecres, en el marc d'una entrevista amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. La presentadora del programa, Lídia Heredia, ha volgut mostrar diversos testimonis a la delegada, que ha respost que "no li constava aquesta situació". El retret d'Heredia ha estat just després de l'argument de Cunillera:"Doncs potser que li consti, senyora Cunillera", ha retret Heredia. Diversos mitjans catalans s'han fet ressò en els últims mesos dels problemes que hi ha a l'administració espanyola, sobretot en el marc dels tràmits d'estrangeria, a l'hora de poder regularitzar papers o fer petites gestions. A la cadena pública Betevé van abordar la problemàtica a través d'organitzacions que venien, literalment, cites amb l'administració per preus desorbitats.

